Чего ждать в платежках во время зимы
В эфире телемарафона Андрей Герус, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, передает 24 Канал, рассказал, что ситуация в энергосистеме на сегодняшний день стабильна.
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Герус добавляет, что сейчас даже остатки электроэнергии, если говорить о дневном времени, а собственных запасов газа должно хватить для прохождения зимы. Следовательно, он объясняет или изменятся при таких обстоятельствах стоимость тарифов.
Отвечу коротко: в этом году тарифы на отопление повышать не будут.
В то же время, согласно рекомендации США по либерализации тарифов в Украине советуют повысить цены на коммунальные услуги. Как сообщила министерша по соцполитике Оксана Жолнович тарифы на газ и электроэнергию таки могут возрасти.
Да, мы к этому готовы. Мы уже разработали цифровой режим. Это позволит нам в автоматическом режиме у тех, кто имеет право на субсидию, сообщить об этом проактивно. В бюджете на 2024 год предусмотрено 50 миллиардов гривен на субсидии.
Какие тарифы действуют на сегодня
- Тариф на свет
Единый тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт. Впрочем, ранее украинцы платили 1,44 гривны за киловатт, если потребляли менее 250 киловатт ежемесячно, а 1,68 гривны за киловатт – если потребляли более 250 киловатт ежемесячно.
- Тариф на воду
Тарифы на воду не меняли с начала полномасштабной войны. Впрочем, в июле водоснабжение и водоотвод должны вырасти в цене. Как оказалось из-за критики президента, НКРЭКУ отменила постановление о повышении.
- Тарифы могли вырасти в среднем по водоснабжению на 62 гривны в месяц.
- Сейчас тарифы по областям составляют так:
- Тарифы на газ
В "Нефтегазе" приняли решение о сохранении действующей цены газа в пределах 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.
Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне.