Чего ждать в платежках во время зимы

В эфире телемарафона Андрей Герус, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, передает 24 Канал, рассказал, что ситуация в энергосистеме на сегодняшний день стабильна.

Читайте также Лишние кубометры в платежках: в Нафтогазе объяснили, почему некоторые украинцы переплачивают

Обратите внимание! Отопительный сезон начинается в этом году 15 октября. Впрочем, это будет зависеть от погодных условий. Если холоднеть начнет раньше, то соответственно сезон начнется тоже раньше 15 числа.

Герус добавляет, что сейчас даже остатки электроэнергии, если говорить о дневном времени, а собственных запасов газа должно хватить для прохождения зимы. Следовательно, он объясняет или изменятся при таких обстоятельствах стоимость тарифов.

Андрей Герус Председатели комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Отвечу коротко: в этом году тарифы на отопление повышать не будут.

В то же время, согласно рекомендации США по либерализации тарифов в Украине советуют повысить цены на коммунальные услуги. Как сообщила министерша по соцполитике Оксана Жолнович тарифы на газ и электроэнергию таки могут возрасти.

Оксана Жолнович Министерство социальной политики Украины Да, мы к этому готовы. Мы уже разработали цифровой режим. Это позволит нам в автоматическом режиме у тех, кто имеет право на субсидию, сообщить об этом проактивно. В бюджете на 2024 год предусмотрено 50 миллиардов гривен на субсидии.

Какие тарифы действуют на сегодня

Тариф на свет

Единый тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт. Впрочем, ранее украинцы платили 1,44 гривны за киловатт, если потребляли менее 250 киловатт ежемесячно, а 1,68 гривны за киловатт – если потребляли более 250 киловатт ежемесячно.

Любопытно! Если использовать двухзонные и трехзонные счетчики можно сэкономить на свете. В ночное время киловатт электроэнергии при двухзонном счетчике стоит где-то 1,32 гривны вместо 2,64 гривны.

Тариф на воду

Тарифы на воду не меняли с начала полномасштабной войны. Впрочем, в июле водоснабжение и водоотвод должны вырасти в цене. Как оказалось из-за критики президента, НКРЭКУ отменила постановление о повышении.

Тарифы могли вырасти в среднем по водоснабжению на 62 гривны в месяц.

Сейчас тарифы по областям составляют так:

Тарифы на газ

В "Нефтегазе" приняли решение о сохранении действующей цены газа в пределах 7,96 гривны за кубометр газа до 1 мая 2024 года.

Алексей Чернышев Руководитель Группы "Нефтегаз" Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне.

Напоминаем, что с 1 октября 2023 года изменяется подход для определения минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей.