Александр Камышин покинул Укрзализныцю досрочно: в чем причина

Александр Камышин покинул наблюдательный совет Укрзализныци. Свою работу в компании советник президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам завершил 29 декабря.

Почему Камышин ушел из Укрзализныци?

Об этом сообщил сам Камышин, отметив, что проработал в наблюдательном совете в понедельник последний день, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в Telegram-канале.

Он отметил, что должность в наблюдательном совете Укрзализныци оставил досрочно. Объяснил это Камышин необходимостью сосредоточиться на новых задачах в оборонной сфере.

Должность оставляю со спокойным сердцем. В УЗ остается крутая команда – и Перцовский, и правление, и наблюдательный совет, и региональные руководители, и еще 170 тысяч настоящих железных людей!

– подчеркнул Камышин.

О том, что Камышин сложит свои полномочия в наблюдательном совете Укрзализныци ранее писала "Экономическая правда". Еще 10 декабря издание, ссылаясь на собственные источники в правительстве, сообщало, что он уходит из компании из-за новой должности в оборонной отрасли.

Важно! Отмечалось, что эта новая работа может быть даже не в Украине. Якобы Камышина могут назначить руководителем в проектах совместного производства оружия с партнерами Украины.

Что известно об Александре Камышине?

В августе 2021 года Александра Камышина назначили исполняющим обязанности председателя правления Укрзализныци.

Уже в марте 2022 года он сообщил, что его назначение состоялось на постоянной основе на четыре года.

27 февраля 2023 года Камышин объявил, что уходит в отставку с должности председателя правления Укрзализныци. Тогда он говорил, что возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

А в марте того же года по указа президента стало известно, что Камышин получил должность внештатного советника Владимира Зеленского.

Назначить Камышина Александра Николаевича Советником Президента Украины (вне штата),

– говорилось в документе от 3 марта.

Стоит знать! После Укрзализныци в 2023 - 2024 годах Камышин возглавлял Министерство стратегических отраслей промышленности.

Где еще работал Камышин?