Чому Камишін пішов з Укрзалізниці?

Про це повідомив сам Камишін, зазначивши, що пропрацював у наглядовій раді в понеділок останній день, передає 24 Канал з посиланням на його допис у Telegram-каналі.

Він зауважив, що посаду в наглядовій раді Укрзалізниці залишив достроково. Пояснив це Камишін необхідністю зосередитися на нових задачах в оборонній сфері.

Посаду залишаю зі спокійним серцем. В УЗ залишається крута команда – і Перцовський, і правління, і наглядова рада, і регіональні керівники, і ще 170 тисяч справжніх залізних людей!

– наголосив Камишін.

Про те, що Камишін складе свої повноваження в наглядовій раді Укрзалізниці раніше писала "Економічна правда". Ще 10 грудня видання, посилаючись на власні джерела в уряді, повідомляло, що він йде з компанії через нову посаду в оборонній галузі.

Важливо! Зазначалося, що ця нова робота може бути навіть не в Україні. Нібито Камишіна можуть призначити керівником у проєктах спільного виробництва зброї з партнерами України.

Що відомо про Олександра Камишіна?

У серпні 2021 року Олександра Камишіна призначили виконуючим обов'язки голови правління Укрзалізниці.

Вже у березні 2022 року він повідомив, що його призначення відбулося на постійній основі на чотири роки.

27 лютого 2023 року Камишін оголосив, що йде у відставку з посади голови правління Укрзалізниці. Тоді він говорив, що очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

А в березні того ж року з указу президента стало відомо, що Камишін отримав посаду позаштатного радника Володимира Зеленського.

Призначити Камишіна Олександра Миколайовича Радником Президента України (поза штатом),

– йшлося в документі від 3 березня.

Варто знати! Після Укрзалізниці у 2023 − 2024 роках Камишін очолював Міністерство стратегічних галузей промисловості.

