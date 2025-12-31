Чому Камишін пішов з Укрзалізниці?
Про це повідомив сам Камишін, зазначивши, що пропрацював у наглядовій раді в понеділок останній день, передає 24 Канал з посиланням на його допис у Telegram-каналі.
Він зауважив, що посаду в наглядовій раді Укрзалізниці залишив достроково. Пояснив це Камишін необхідністю зосередитися на нових задачах в оборонній сфері.
Посаду залишаю зі спокійним серцем. В УЗ залишається крута команда – і Перцовський, і правління, і наглядова рада, і регіональні керівники, і ще 170 тисяч справжніх залізних людей!
– наголосив Камишін.
Про те, що Камишін складе свої повноваження в наглядовій раді Укрзалізниці раніше писала "Економічна правда". Ще 10 грудня видання, посилаючись на власні джерела в уряді, повідомляло, що він йде з компанії через нову посаду в оборонній галузі.
Важливо! Зазначалося, що ця нова робота може бути навіть не в Україні. Нібито Камишіна можуть призначити керівником у проєктах спільного виробництва зброї з партнерами України.
Що відомо про Олександра Камишіна?
У серпні 2021 року Олександра Камишіна призначили виконуючим обов'язки голови правління Укрзалізниці.
Вже у березні 2022 року він повідомив, що його призначення відбулося на постійній основі на чотири роки.
27 лютого 2023 року Камишін оголосив, що йде у відставку з посади голови правління Укрзалізниці. Тоді він говорив, що очолить офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.
А в березні того ж року з указу президента стало відомо, що Камишін отримав посаду позаштатного радника Володимира Зеленського.
Призначити Камишіна Олександра Миколайовича Радником Президента України (поза штатом),
– йшлося в документі від 3 березня.
Варто знати! Після Укрзалізниці у 2023 − 2024 роках Камишін очолював Міністерство стратегічних галузей промисловості.
Де ще працював Камишін?
Із квітня 2012 року до квітня 2019 року Камишін працював менеджером з інвестицій у компанії SCM, що належить бізнесмену Рінату Ахметову. У цей період він також входив до складу наглядової ради компанії Portinvest.
Із січня 2020 року Камишін обіймав посаду керуючого партнера інвестиційної компанії Fortior Capital.
Раніше він працював у міжнародній компанії KPMG, де у 2006 – 2008 роках обіймав посаду аудитора. Також був задіяний у інвестиційному фонді Dragon Capital Томаша Фіали та очолював компанію KMZ Industries на посаді генерального директора.