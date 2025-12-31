Почему Камышин ушел из Укрзализныци?
Об этом сообщил сам Камышин, отметив, что проработал в наблюдательном совете в понедельник последний день, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в Telegram-канале.
Смотрите также Может ли Укрзализныця иметь собственную ПВО: Кулеба дал окончательный ответ
Он отметил, что должность в наблюдательном совете Укрзализныци оставил досрочно. Объяснил это Камышин необходимостью сосредоточиться на новых задачах в оборонной сфере.
Должность оставляю со спокойным сердцем. В УЗ остается крутая команда – и Перцовский, и правление, и наблюдательный совет, и региональные руководители, и еще 170 тысяч настоящих железных людей!
– подчеркнул Камышин.
О том, что Камышин сложит свои полномочия в наблюдательном совете Укрзализныци ранее писала "Экономическая правда". Еще 10 декабря издание, ссылаясь на собственные источники в правительстве, сообщало, что он уходит из компании из-за новой должности в оборонной отрасли.
Важно! Отмечалось, что эта новая работа может быть даже не в Украине. Якобы Камышина могут назначить руководителем в проектах совместного производства оружия с партнерами Украины.
Что известно об Александре Камышине?
В августе 2021 года Александра Камышина назначили исполняющим обязанности председателя правления Укрзализныци.
Уже в марте 2022 года он сообщил, что его назначение состоялось на постоянной основе на четыре года.
27 февраля 2023 года Камышин объявил, что уходит в отставку с должности председателя правления Укрзализныци. Тогда он говорил, что возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.
А в марте того же года по указа президента стало известно, что Камышин получил должность внештатного советника Владимира Зеленского.
Назначить Камышина Александра Николаевича Советником Президента Украины (вне штата),
– говорилось в документе от 3 марта.
Стоит знать! После Укрзализныци в 2023 - 2024 годах Камышин возглавлял Министерство стратегических отраслей промышленности.
Где еще работал Камышин?
С апреля 2012 года по апрель 2019 года Камышин работал менеджером по инвестициям в компании SCM, принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. В этот период он также входил в состав наблюдательного совета компании Portinvest.
С января 2020 года Камышин занимал должность управляющего партнера инвестиционной компании Fortior Capital.
Ранее он работал в международной компании KPMG, где в 2006 – 2008 годах занимал должность аудитора. Также был задействован в инвестиционном фонде Dragon Capital Томаша Фиалы и возглавлял компанию KMZ Industries в должности генерального директора.