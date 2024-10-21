Сколько стоит официальный доллар после выходных

Американский доллар остался на той же ценовой отметке, что и в конце прошлой недели. В то же время европейская валюта подешевела, но цена опустилась лишь на 5 копеек от предыдущей стоимости.

Официальный курс 21 октября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,23 гривны. То есть цена валюты не изменился против 17 октября.

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Официальный курс евро зато составляет 44,72 гривны. То есть, цена упала на 5 копеек.

По состоянию на 22 октября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,28 гривны,

евро – 44,81 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 21 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны, а продажа – 41,50 гривны.

покупка – а продажа – На черном рынке: покупка – 41,49 гривны , а продажа – 41,50 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,30 гривны, а продажа – 41,62 гривны.

Какой курс прогнозируют

Как рассказала банкир Анна Золотько 24 Каналу, на этой неделе сохранятся аналогичные тенденции на рынке, что и на прошлой неделе.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Объем предложения иностранной валюты на межбанке должен немного снизиться, это может увеличить потребность в интервенциях со стороны регулятора. Однако, существенного роста курса не будет происходить.

Золотько отмечает, что в течение этой недели наличный доллар может быть в диапазоне от 41,30 гривны до 41,70 гривны.

Кроме того, из-за умеренного спроса на валюту со стороны населения рост курса в наличном сегменте будет ограничиваться.