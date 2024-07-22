НБУ опускает доллар и евро

Официальный курс доллара сегодня несколько подорожал, но на завтра ожидается, что цена начнет опускаться. В то же время курс евро уже сегодня почувствовал тенденцию на спад.

Официальный курс 22 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 41,49 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 7 копеек против 19 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 45,18 гривны, что на 8 копеек меньше, чем на прошлой неделе.

Какой официальный курс доллара и евро 23 июля:

доллар – 41,33 гривны,

евро – 44,99 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 22 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 41,35 гривны , а продажа – 41,90 гривны .

покупка составляет , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,27 гривны , а продажа – 42,06 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,85 гривны, а продажа – 41,95 гривны.

Каким будет курс на этой неделе

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что первые котировки в понедельник утром на ВРУ опустились в диапазон 41,3 – 41,4 гривны за доллар. Таким образом на этой неделе следует ожидать укрепления гривны во всех сегментах рынка.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В основном это из-за ускорения продаж валюты экспортерами, которые будут спешить получить гривну в обмен на валютную выручку по как можно более высокому курсу. Также, из-за подавленного спроса со стороны импортеров, которые были очень активными в течение прошлой недели.

Золотько добавляет, что волатильности рынку может добавить заседание комитета по монетарной политике НБУ и объявление решения о пересмотре учетной ставки.

НБУ давал сигналы рынку, что готов опустить учетную ставку еще на 0,5% в июле. Однако рост курса, что делает менее привлекательными гривневые сбережения для населения, может стать поводом отложить снижение ставки. В таком случае гривна получит небольшую психологическую поддержку,

– отмечает банкир.

Наличный курс доллара на этой неделе вполне вероятно будет колебаться на уровне 41,4 – 42 гривны за доллар.