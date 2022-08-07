Нацбанк возобновляет обращение ценных бумаг

В Нацбанке 7 августа заявили, что возобновляют сделки с государственными ценными бумагами. Это станет дополнительным ресурсом для восстановления экономики.

Так, обращение государственных ценных бумаг – основной инструмент инвестирования, что даст дополнительный экономический толчок.

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Восстановление сделок с ценными бумагами позволит определить их рыночную стоимость.

Отсрочили тарифы на депозитарные услуги

Ограничений по операциям с государственными ценными бумагами нет. В то же время, Нацбанк отсрочил применение тарифов на депозитарные услуги до 22 декабря 2022 года. Объяснили, что это позволит адаптировать бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках.

Кроме того, депозитарий НБУ просит минимизировать и по возможности упразднить тарифы на депозитарные услуги для своих клиентов на период отсутствия тарифов депозитарию НБУ. Это необходимо, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в поддержку финансового фронта.

Что финансирует бюджет во время войны

С 24 февраля по 4 августа финансирование бюджета составило 805,3 миллиарда гривен, то есть 26,95 миллиарда долларов.

С начала полномасштабной войны источниками финансирования были военные облигации, кредиты от Международных финансовых организаций, двусторонние кредиты и гранты, а также "печать денег НБУ".

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