Как получить высокую пенсию в Украине

На размер пенсии напрямую влияет заработная плата, получаемая лицом. Учитывается и состояние здоровья и возраст человека, согласно этим пунктам начисляются определенные надбавки.

Как формируется пенсия

Размер пенсии определяется согласно нескольким факторам. Учитываются: стаж, время работы, уровень заработной платы, состояние здоровья личности. Важнейшим фактором остается зарплата.

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Пенсионер будет получать ориентировочно 29% своего привычного дохода. То есть, если у вас минимальная заработная плата, ваша пенсия будет составлять всего 2 093 гривны.

Если вы хотите получать пенсионные выплаты не менее 10 тысяч гривен, зарплата должна быть хотя бы– 30 тысяч гривен.

При расчете пенсии, не учитывается именно официальный доход.

Эксперты считают, что ориентировочно через 4 года украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет, ведь у них будет недостаточное количество стажа. Сейчас для ухода на пенсию необходимо иметь выслугу минимум 32 года. В 2028 году необходимый стаж составит – 35 лет.

Сколько требуется стаж для выхода на пенсию в 60 лет

в 2023 году украинцы должны приобрести от 30 лет стажа;

в 2024 году – от 31 года стажа;

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

В 63 года:

чтобы выйти на пенсию в 2023 году необходимо иметь от 20 до 30 лет стажа;

в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Украинцы, желающие выйти на пенсию в 65 лет, должны приобрести минимум 15 лет страхового стажа.