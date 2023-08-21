Новые правила установления стажа: почему вам могут не начислить пенсию

В Украине действует система электронных трудовых книг. Вам нужно успеть перенести туда данные с бумажного носителя, в противном случае начисления пенсии не будет.

Почему нужно перенести данные из бумажной трудовой книжки

10 июня 2021 года правительство ввело электронные трудовые книжки вместо бумажных носителей. Отцифровать данные следует успеть в течение следующих 5 лет после того, как начал действовать закон.

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Такие инновации должны обеспечить легкость начисления страхового стажа и подсчет возможного размера пенсии. В базе вы можете в любой момент проверить информацию.

Работодатели также обязуются вносить в электронную систему любые изменения в отношении трудовой деятельности своих наемных работников: принятие на работу, увольнение, срочная военная служба или другие.

Заметьте! Только после проверки ПФУ и внесения изменений в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования электронная трудовая книжка считается действительной. Бумажный носитель можно ввести параллельно, по желанию или хранить без редактирования. Как внести изменения в электронную трудовую книгу Только после проверки ПФУ и внесения изменений в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования электронная трудовая книжка считается действительной. Бумажный носитель можно ввести параллельно, по желанию или хранить без редактирования. Для того чтобы просмотреть информацию или внести какие-либо изменения, вам нужно зайти в свой личный кабинет ПФУ. Для добавления сведений о страховом стаже соберите сканы цветных копий всех страниц бумажной трудовой книжки.

В электронную трудовую книгу вносится информация с 2004 года, в соответствии с Законом Украины от 09.07.2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который внес информацию о страховом стаже. До 2004 г. он считается исключительно трудовым.

Изменения могут вносить как работодатели, так и граждане самостоятельно.

Для начисления корректного страхового стажа нужно также добавить документы о наличии детей, военной службе или льготных начислениях.