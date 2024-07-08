Украина утвердила Национальную стратегию финансовой грамотности: основные положения

В Украине приняли Национальную стратегию развития финансовой грамотности до 2030 года. Она состоит из реализации 5 стратегических целей.

Что предусматривает новая Стратегия

По сообщению Нацбанка, в рамках новой Стратегии финансовой грамотности особое внимание будет уделено работе с предпринимателями и взрослым населением, включая ветеранов, внутренне перемещенных лиц и людей старшего возраста.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Системная и слаженная работа будет способствовать усилению финансовой устойчивости украинцев, приобретению навыков эффективного управления личными, семейными финансами и финансами бизнеса при любых условиях.

При этом, реализация Стратегии будет осуществляться по пяти стратегическим целям:

Качественное базовое финансовое образование. В рамках стратегии предусмотрены мероприятия по повышению финансовой грамотности для дошкольников, школьников и студентов. Ответственная финансовая жизнь. В Украине будут создавать учебные ресурсы для развития финансовых навыков на разных этапах жизни. Эти ресурсы помогут эффективно управлять личными финансами в кризисных условиях, повышать осведомленность об экономике, финансовых продуктах, а также правах и обязанностях потребителей финансовых услуг. Финансово осведомленные предприниматели. В Украине впервые внедряется всесторонний подход к повышению финансовой грамотности предпринимателей. Продвинутая цифровая финансовая грамотность. В рамках Стратегии предусмотрено создание учебных материалов и организацию мероприятий для повышения осведомленности о цифровых финансовых услугах, безопасность платежей и защиту от кибермошенничества. Благоприятная экосистема для развития финансовой грамотности. В частности, это касается развития экосистемы финансовой грамотности в Украине, а также установления сотрудничества как внутри страны, так и с представителями международных организаций и других стран.

! Инициатором создания этого документа является Национальный банк Украины. К межведомственной рабочей группе также присоединились представители Минэкономики, МОН, Минцифры, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Государственного учреждения "Офис по развитию предпринимательства и экспорта".