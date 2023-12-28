Правительство утвердило Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы: к чему готовиться украинцам

Национальная стратегия доходов должна стать ключевым элементом укрепления экономики и финансовой системы в Украине. О том, какие нововведения ждут украинцев – читайте дальше.

Стратегия на 2024 – 2030 годы

Стратегию разработало Минфин совместно с другими ведомствами при активном участии представителей бизнеса, а также по результатам консультаций с международными партнерами, в частности МВФ, Всемирного банка, ОЭСР.

Читайте также: Как повлияла на бизнес в Украине забастовка на украинско-польской границе

Как отмечается, главная цель Стратегии охватывает важные направления, включающие:

усиление фискальной способности Украины;

адаптацию налогового и таможенного законодательства к стандартам ЕС;

создание стимулов для послевоенного восстановления и экономического роста.

Важной задачей для достижения этой комплексной цели в рамках Стратегии предусмотрено создание надежной, прозрачной и клиентоориентированной системы в налоговой и таможенной сферах, способной обеспечить доверие граждан и бизнеса к государственным институтам,

– указали в Минфине.

Каким образом будет реализовываться стратегия

В ведомстве пояснили, что реализация стратегии будет проходить последовательно:

В целом со Стратегией Украина будет двигаться к созданию прочной и прозрачной финансовой системы, готовой отвечать современным международным требованиям, – добавили в Министерстве финансов.

Сначала запланирована внутренняя реформа налоговых и таможенных органов, которая является ключевой для подготовки к дальнейшим изменениям. Реформа состоит в ограничении вмешательства контролирующих органов в деятельность бизнеса через консолидацию данных и переход на работу с обезличенной информацией. Далее должно произойти восстановление уровня доверия налогоплательщиков к органам, что является критическим для успешности новых налоговых инициатив. Только после этого будут введены меры налоговой и таможенной политики.

Что именно предполагает документ

ФЛП и других будут ожидать следующие нововведения:

для юрлиц 3 и 4 группы – 3 года переходный период, когда ставка будет постепенно увеличиваться до обычного налога на прибыль. По завершению юрлица не смогут находиться на упрощенной системе.

для ФЛП 2 и 3 группы будет одна объединенная группа. Ставки будут разными в промежутке от 3% для торговли до 17% для некоторых услуг. Поднимать будут постепенно. Обязателен РРО.

для ФЛП 1 группы будет сокращен перечень видов деятельности, кроме того будет налог с полученного дохода, а не фиксированный.

для фермеров-физлиц 4 группы: для физлиц налогооблагаемая база будет расширена со стартом налогообложения на основе массовой оценки земли.

регистрация и закрытие ФЛП будет автоматически с открытием/закрытием банковского счета. Без отдельной процедуры регистрации.

А также другие важные моменты: