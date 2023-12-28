Правительство утвердило Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы: к чему готовиться украинцам
Источник:Минфин
Национальная стратегия доходов должна стать ключевым элементом укрепления экономики и финансовой системы в Украине. О том, какие нововведения ждут украинцев – читайте дальше.
Стратегия на 2024 – 2030 годы
Стратегию разработало Минфин совместно с другими ведомствами при активном участии представителей бизнеса, а также по результатам консультаций с международными партнерами, в частности МВФ, Всемирного банка, ОЭСР.
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Как отмечается, главная цель Стратегии охватывает важные направления, включающие:
- усиление фискальной способности Украины;
- адаптацию налогового и таможенного законодательства к стандартам ЕС;
- создание стимулов для послевоенного восстановления и экономического роста.
Важной задачей для достижения этой комплексной цели в рамках Стратегии предусмотрено создание надежной, прозрачной и клиентоориентированной системы в налоговой и таможенной сферах, способной обеспечить доверие граждан и бизнеса к государственным институтам,
– указали в Минфине.
Каким образом будет реализовываться стратегия
В ведомстве пояснили, что реализация стратегии будет проходить последовательно:
В целом со Стратегией Украина будет двигаться к созданию прочной и прозрачной финансовой системы, готовой отвечать современным международным требованиям, – добавили в Министерстве финансов.
- Сначала запланирована внутренняя реформа налоговых и таможенных органов, которая является ключевой для подготовки к дальнейшим изменениям. Реформа состоит в ограничении вмешательства контролирующих органов в деятельность бизнеса через консолидацию данных и переход на работу с обезличенной информацией.
- Далее должно произойти восстановление уровня доверия налогоплательщиков к органам, что является критическим для успешности новых налоговых инициатив. Только после этого будут введены меры налоговой и таможенной политики.
Что именно предполагает документ
ФЛП и других будут ожидать следующие нововведения:
- для юрлиц 3 и 4 группы – 3 года переходный период, когда ставка будет постепенно увеличиваться до обычного налога на прибыль. По завершению юрлица не смогут находиться на упрощенной системе.
- для ФЛП 2 и 3 группы будет одна объединенная группа. Ставки будут разными в промежутке от 3% для торговли до 17% для некоторых услуг. Поднимать будут постепенно. Обязателен РРО.
- для ФЛП 1 группы будет сокращен перечень видов деятельности, кроме того будет налог с полученного дохода, а не фиксированный.
- для фермеров-физлиц 4 группы: для физлиц налогооблагаемая база будет расширена со стартом налогообложения на основе массовой оценки земли.
- регистрация и закрытие ФЛП будет автоматически с открытием/закрытием банковского счета. Без отдельной процедуры регистрации.
А также другие важные моменты:
- пересмотр системы льгот НДС: в соответствии с требованиями ЕС и гармонизации ставок до 2027 года. Стандартная ставка НДС не может быть ниже 15%. Исключения – две пониженные ставки (не ниже 5% и еще одна – менее 5%);
- повышение акцизов на алкогольные напитки (до 2028 года) и топливо и табачные изделия (до 2029-го) к минимальным ставкам ЕС;
- комплексный пакет мероприятий по налогообложению выбросов углерода;
- отмена всех повышающих и понижающих коэффициентов к ставкам ренты за пользование радиочастотным ресурсом для сотовой связи. Речь идет уже о 2024 году;
- налогообложение непредвиденных доходов: обсуждение принципов налогообложения сверхприбылей хозяйствующих субъектов и оценка возможного влияния этой инициативы на будущую инвестпривлекательность Украины;
- обновленные налоги на недвижимость: моделью может стать введение налогообложения недвижимого имущества исходя из его оценочной стоимости. Новая модель должна заработать не раньше 2027 – 2028 годов.