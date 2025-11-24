Выплаты национального кэшбэка могут свернуть: почему без этого не обойтись

Правительство может прекратить выплаты по программе "Национальный кэшбек" уже со следующего года, если в бюджете не хватит средств. На фоне перспективы непокрытого дефицита бюджета на 2026 год урезание выплат сэкономит миллиарды гривен.

Почему программу "Национальный кэшбек" стоит свернуть?

Урезание некоторых социальных выплат поможет сохранить в государственном бюджете средства и уменьшить дефицит на следующий год. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман.

Дефицит бюджета Украины на 2026 – 2027 годы Минфин оценил в 60 миллиардов долларов. Большинство ожидают покрыть благодаря международной помощи, однако часть ресурса можно найти во внутренних резервах, говорит экономист Олег Гетман.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Необходимо порезать все второстепенные государственные расходы, все популистские истории: непонятную зимнюю тысячу, кэшбек на украинское, который выедает 4 – 6 миллиардов в год и не несет никакой пользы, и другие раздачи средств. Это и будет ответ на вопрос, что делать, если вдруг не хватит какой-то доли средств.

Напомним, что в этом году государство столкнулось с нехваткой финансирования программы "Национальный кэшбек". В 2025 году украинцам выплатили почти 4 миллиарда гривен кэшбека. Однако рекордные 509 миллиона гривен за август начали выплачивать только в ноябре.

Правительство анонсировало возможное сворачивание программы из-за недостатка средств в бюджете.

Когда могут свернуть программу "Национальный кэшбек"?

Выплаты кэшбека за покупку товаров у украинских производителей могут прекратить с 1 января 2026 года. Об этом говорится в постановлении Правительства № 1510 от 22 ноября.

В случае отсутствия средств на такие выплаты получателям прекратят начислять кэшбек с 1 января 2026 года, а перечисление получателю начисленного за декабрь 2025 года не будут осуществлять

Также в постановлении отметили, что начисление кэшбека получателям в 2026 году прекратят с 1 мая. В то же время перечисление получателю начисленного кэшбека за апрель 2026 года выполнят в мае.

Как изменился перечень товаров и услуг, на которые можно тратить кэшбек?

Список товаров и услуг обновили с 22 ноября. Это связано с особенностями работы "Зимней поддержки", в частности, выплаты 1000 гривен для всех граждан, которая также поступит на карту "Национального кэшбека". Обновленные правила должны действовать до 30 июня 2026 года.

Тратить средства можно на следующее:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

продукты питания в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность – в частности на донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Программа "Национальный кэшбек" имеет более 7,5 миллионова участников. Они получили более 4 миллиардов гривен выплат. К ней присоединились более 1 870 украинских производителей в различных отраслях.