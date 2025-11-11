Рекордная сумма: украинцы вскоре получат выплату Нацкешбека за август

В Украине начали предоставлять выплату Нацкешбека за август 2025 года. Украинцы получат от государства 509 миллионов гривен.

Что известно о Нацкэшбеке за август?

Это произойдет уже в ближайшее время, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики.

Читайте также 70% первого взноса будет компенсировать государство: программу еОселя расширили

Отмечается, что это рекордная ежемесячная компенсация за покупку товаров национального производителя с начала действия программы. Сумма выплат почти в полтора раза больше, если сравнивать ее с прошлым годом:

август 2024 года – 342 миллиона гривен; август 2025 года – 509 миллиона гривен.

Выплаты по программе "Национальный кэшбек" показывают, что государственные инструменты экономической поддержки работают – даже несмотря на вызовы военного времени. Каждая гривна, возвращена потребителю, одновременно работает на украинского производителя: стимулирует спрос, сохраняет рабочие места и обеспечивает устойчивость внутреннего рынка,

– сказал заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Андрей Телюпа.

За август в Украине купили товаров отечественного производства на сумму почти 5,1 миллиарда гривен. В частности более 3,6 миллиона покупателей поддержали отечественных производителей.

На сегодня в Национальный кэшбек уже присоединились более 1860 компаний в различных отраслях: от пищевой промышленности до фармацевтики, легкой промышленности и книжного рынка,

– говорится в сообщении.

Важно! Всего за 2025 год в рамках программы "Национальный кэшбек" покупателям уже выплачено около 4 миллиардов гривен кэшбека.

Напомним, что еще 14 октября украинцам сообщили, что Нацкешбек за август находится на этапе "обработки". Об этом ведомство рассказало в Telegram-канале.

Объем выплат за август является рекордным, поэтому процесс требует больше времени, чем обычно,

– объяснили в заметке.

Обратите внимание! Все участники программы получат средства в полном объеме после завершения технических процедур.

Что еще известно о Нацкэшбеке?