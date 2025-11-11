Рекордна сума: українці незабаром отримають виплату Нацкешбеку за серпень

В Україні розпочали надавати виплату Нацкешбеку за серпень 2025 року. Українці отримають від держави 509 мільйонів гривень.

Що відомо про Нацкешбек за серпень?

Це відбудеться вже найближчим часом, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки.

Читайте також 70% першого внеску компенсуватиме держава: програму єОселя розширили

Наголошується, що це рекордна щомісячна компенсація за купівлю товарів національного виробника від початку дії програми. Сума виплат майже у півтора раза більша, якщо порівнювати її з минулим роком:

серпень 2024 року – 342 мільйони гривень; серпень 2025 року – 509 мільйона гривень.

Виплати за програмою "Національний кешбек" показують, що державні інструменти економічної підтримки працюють – навіть попри виклики воєнного часу. Кожна гривня, повернута споживачеві, одночасно працює на українського виробника: стимулює попит, зберігає робочі місця та забезпечує сталість внутрішнього ринку,

– сказав заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

За серпень в Україні купили товарів вітчизняного виробництва на суму майже 5,1 мільярда гривень. Зокрема понад 3,6 мільйона покупців підтримали вітчизняних виробників.

На сьогодні до Національного кешбеку вже долучилися понад 1860 компаній у різних галузях: від харчової промисловості до фармацевтики, легкої промисловості та книжкового ринку,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Всього за 2025 рік в межах програми "Національний кешбек" покупцям вже виплачено близько 4 мільярдів гривень кешбеку.

Нагадаємо, що ще 14 жовтня українцям повідомили, що Нацкешбек за серпень перебуває на етапі "обробки". Про це відомство розповіло у Telegram-каналі.

Обсяг виплат за серпень є рекордним, тому процес потребує більше часу, ніж зазвичай,

– пояснили у дописі.

Зверніть увагу! Усі учасники програми отримають кошти у повному обсязі після завершення технічних процедур.

Що ще відомо про Нацкешбек?