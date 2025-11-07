Когда будет выплата "Нацкешбека" за август и сентябрь?

Обычно расчет и выплата по кешбэку происходит через 40-50 дней после окончания отчетного месяца. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, пишет 24 Канал.

По словам Соболева, на этот раз выплата задержалась, потому что фактическое количество участников программы "Национальный кэшбек" превысило прогнозируемое. Сейчас в программе участвуют 7,3 миллиона украинцев, из них 4 миллиона добавились с начала года. Также зарегистрированы около 2 тысяч украинских производителей товаров.

За август сумма выплат составляет 509 миллионов гривен. Это рекордная сумма и самая большая за все время программы. Эти деньги поступят украинцам после 10 ноября, сейчас завершаются финальные процедуры.

Следующим этапом начнутся выплаты Национального кэшбэка за сентябрь.

К слову, малый бизнес Украины требует отмены этой программы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский Совет Бизнеса.

Представители бизнеса считают, что "Нацкешбек" фактически дискриминирует малый бизнес и искажает конкуренцию. По их словам, исправить ситуацию можно двумя способами:

расширить "Нацкешбек" для ФЛП на упрощенной системе налогообложения;

отменить "Нацкешбек".

Все из-за того, что условия программы не распространяются на малых и микропредпринимателей и отдают предпочтение торговым сетям.

Что известно о программе "Нацкешбек"?