Доплаты для участников боевых действий увеличатся: на сколько увеличат пенсию ветеранам в 2027 году

В следующем году украинские защитники, находящиеся на заслуженном отдыхе, смогут рассчитывать на увеличение ежемесячных финансовых выплат от государства. Такой перерасчет предусмотрен в новом проекте государственного бюджета и напрямую зависит от ключевых социальных показателей.

Как вырастут выплаты участникам боевых действий в 2027 году

С 1 января 2027 года пенсионная надбавка для участников боевых действий должна увеличиться благодаря повышению прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Соответствующие изменения уже заложены в проекте государственного бюджета на следующий год, что сообщает национальный медиапортал "Ветеран".

Согласно закону, ветераны со статусом УБД имеют право на доплату в размере 25% от прожиточного минимума. Поскольку в 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен, нынешняя надбавка равна 648,75 гривен. Однако правительственные чиновники предлагают поднять минимум до 2 878 гривен.

Важно! Если Верховная Рада утвердит этот бюджет, ежемесячный бонус для ветеранов автоматически увеличится до 719,50 гривны. То есть ежемесячно на ваш счет будет поступать на 70,75 гривны больше, что за год даст дополнительные 849 гривен в семейный бюджет.

Стоит помнить, что эта надбавка начисляется дополнительно к основной пенсии. Она является отдельной гарантией социальной защиты и не заменяет другие выплаты, в частности ежегодную разовую помощь ко Дню Независимости Украины.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Для большинства ветеранов этот процесс пройдет незаметно. Если Пенсионный фонд Украины уже имеет в своей базе данные о вашем статусе УБД и вы получаете надбавку, перерасчет произойдет автоматически без каких-либо дополнительных заявлений.

Обратите внимание! Однако , если вы недавно получили статус участника боевых действий или по каким-либо причинам доплата еще не назначена, придется действовать самостоятельно.

Вам нужно обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ или подать заявку через их электронный портал. С собой обязательно имейте паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение и документ, подтверждающий статус УБД.

Что еще за пенсионные изменения ждут украинцев

Дискуссии вокруг социальных стандартов на 2027 год продолжаются уже несколько месяцев. Как уже сообщалось, " рост прожиточного минимума " повлечет за собой увеличение и других выплат. В частности, минимальная пенсия автоматически вырастет на 283 гривны.

Кроме того, пенсионеры с большим страховым стажем (более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) также получат более высокую доплату за каждый сверхнормативный год работы.

В то же время масштабной индексации пенсий до конца 2026 года не предусмотрено – следующий массовый перерасчет выплат правительство планирует провести только весной 2027 года.