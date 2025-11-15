Женщинам добавят к пенсии по 870 гривен: кому поступят деньги уже в декабре

В декабре 2025 года некоторые украинские женщины-пенсионерки получат дополнительную выплату к пенсии в размере 870 гривен. Надбавка предусмотрена, в частности, для многодетных матерей и других льготных категорий.

Кому начислят доплату к пенсии в декабре?

Уже в декабре дополнительную доплату получат многодетные матери – женщины, которые родили или усыновили пятерых и более детей. А также те, кто воспитывал их до шестилетнего возраста, пишет 24 Канал со ссылкой на закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Размер выплаты рассчитывается от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2 361 гривна в 2025 году). Поэтому в декабре таким женщинам будет начислено около 873 гривны доплаты.

Интересно! Кроме того, многодетные матери могут оформить пенсию досрочно: с 50 лет и при наличии не менее 15 лет стажа.

Начисляется ли доплата женщинам автоматически к пенсии?

У ПФУ также объяснили: чтобы получить доплату, нужно обратиться в фонд и подать стандартный пакет документов: паспорт, ИНН, свидетельства о рождении детей, документы о стаже и соответствующее заявление.

Обратите внимание! Специалисты ПФУ проверяют предоставленные данные, а только потом принимают решение о назначении доплаты.

В то же время право на специальную пенсию имеют не только матери, которые воспитали пятерых и более детей, но и отцы. Мужчины, которые самостоятельно или вместе с женой воспитывали пятеро детей до шестилетнего возраста, также могут претендовать на такую пенсию при условии подтверждения воспитания и необходимого страхового стажа.

Какие еще есть надбавки к пенсии в Украине?