Укр Рус
Економіка Соцвиплати Жінкам додадуть до пенсії по 870 гривень: кому надійдуть гроші вже у грудні
15 листопада, 18:40
3

Жінкам додадуть до пенсії по 870 гривень: кому надійдуть гроші вже у грудні

Катерина Добровольська
Основні тези
  • У грудні 2025 року багатодітні матері, які виховали п’ятьох і більше дітей до шестирічного віку, отримають доплату до пенсії в розмірі близько 873 гривень.
  • Для отримання доплати необхідно звернутися до ПФУ з пакетом документів, включаючи паспорт, ІПН та свідоцтва про народження дітей.

У грудні 2025 року деякі українські жінки-пенсіонерки отримають додаткову виплату до пенсії в розмірі 870 гривень. Надбавка передбачена, зокрема, для багатодітних матерів та інших пільгових категорій.

Кому нарахують доплату до пенсії у грудні? 

Уже в грудні додаткову доплату отримають багатодітні матері – жінки, які народили або усиновили п’ятьох й більше дітей. А також ті, хто виховував їх до шестирічного віку, пише 24 Канал з посиланням на закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Цікаво "Зимова тисяча" від Зеленського: як і до якого числа можна подати заявку 

Розмір виплати розраховується від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (2 361 гривня у 2025 році). Тож у грудні таким жінкам буде нараховано близько 873 гривні доплати. 

Цікаво! Крім того, багатодітні матері можуть оформити пенсію достроково: з 50 років та за наявності не менше 15 років стажу.

Чи нараховується доплата жінкам автоматично до пенсії?

У ПФУ також пояснили: щоб отримати доплату, потрібно звернутися до фонду та подати стандартний пакет документів: паспорт, ІПН, свідоцтва про народження дітей, документи про стаж та відповідну заяву.

Зауважте! Фахівці ПФУ перевіряють надані дані, а лише потім ухвалюють рішення про призначення доплати.

Водночас право на спеціальну пенсію мають не лише матері, які виховали п’ятьох і більше дітей, а й батьки. Чоловіки, які самостійно або разом із дружиною виховували п’ятеро дітей до шестирічного віку, також можуть претендувати на таку пенсію за умови підтвердження виховання та необхідного страхового стажу.

Які ще є надбавки до пенсії в Україні?

  • В Україні діє система доплат для літніх людей, які потребують додаткової підтримки. Розмір надбавок залежить від віку, стану здоров’я та наявного трудового стажу. 

  • Зокрема, пенсіонерам, яким необхідний постійний догляд, можуть призначати підвищену виплату, а за понаднормовий страховий стаж передбачені окремі доплати.

  • Також для людей старшого віку встановлено вікові надбавки, що зростають разом із наближенням до найстарших вікових груп. Це дозволяє частково компенсувати додаткові потреби, що виникають із віком.