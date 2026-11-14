Доплаты для женщин увеличатся: кому повысят выплаты уже с 1 января

В следующем году часть украинских гражданок сможет рассчитывать на приятное увеличение ежемесячных поступлений. Однако для получения этих средств необходимо соответствовать четким критериям и своевременно подать необходимые документы.

Кому государство готовит повышение выплат с 1 января

С 1 января 2027 года в Украине могут увеличиться пенсионные надбавки для многодетных матерей. Речь идет о женщинах, которые родили и воспитали не менее пяти детей до шестилетнего возраста. При этом законодательство позволяет учитывать не только родных, но и официально усыновленных детей.

Соответствующая выплата предусмотрена Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Она назначается дополнительно к основной пенсии, а ее размер зависит от количества воспитанных детей и установленного государством прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Как рассчитывается сумма и сколько будут платить

В настоящее время за пятерых детей государство гарантирует 35% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. За каждого следующего ребенка процент увеличивается на один пункт, а максимальная надбавка для матерей-героинь с десятью и более детьми составляет 40%.

Согласно законопроекту о Госбюджете на 2027 год, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц предлагается увеличить с нынешних 2595 до 2878 гривен. Если этот документ будет окончательно принят, ежемесячная надбавка увеличится примерно на 99–113 гривен.

Ориентировочные суммы выплат в 2027 году будут выглядеть так:

за пятерых детей будут выплачивать 1007,30 гривен вместо 908,25 гривен;

за шестерых детей начислят 1036,08 гривны вместо 934,20 гривны;

за семерых детей доплатят 1064,86 гривны вместо 960,15 гривны;

на восьмерых детей сумма составит 1093,64 гривны вместо 986,10 гривны;

на девять детей можно рассчитывать на 1122,42 гривны вместо 1012,05 гривны;

на десять и более детей гарантировано 1151,20 гривен вместо 1038 гривен.

Что нужно сделать для получения денег

Надбавку за особые заслуги не назначают автоматически, поэтому средства не появятся на вашем счете сами по себе. Для ее оформления женщине нужно лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением.

С собой обязательно нужно иметь документы, подтверждающие рождение и воспитание пяти или более детей в возрасте до шести лет. Доплату начисляют именно с даты обращения, поэтому специалисты советуют позаботиться о сборе документов заранее.

Что еще за финансовые бонусы доступны украинцам сейчас

Украинская пенсионная система предусматривает и другие узкопрофильные бонусы, которые зависят от возраста или статуса, как уже сообщалось ранее. Наиболее распространенной является возрастная доплата, которую Пенсионный фонд начисляет автоматически.

После70-летие м пенсионерам добавляют 300 гривен, с 75 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен, а после 80 лет пожилые люди получают максимальные 570 гривен. Главное условие для получения такой возрастной компенсации заключается в том, чтобы общая сумма пенсии вместе со всеми надбавками не превышала жесткий предел в 10 340 гривен.