Кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в почти 600 гривен
Источник:ПФУ
Пенсионеры определенного возраста могут получить дополнительные 570 гривен. Эта доплата добавляется к основному размеру пенсии.
Кому предоставляется надбавка 570 гривен
570 гривен – возрастная доплата, которая предоставляется пенсионерам от 80 лет. Надбавка начисляется автоматически в месяц, когда у пенсионера день рождения.
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Возрастную доплату получают и другие пенсионеры:
- граждане от 70 до 74 лет включительно имеют надбавку 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен.
Одним из основных условий для получения такой надбавки является пенсия менее 10 340,35 гривны. Если пенсионные выплаты превышают эту сумму, доплата не предоставляется.
Что известно о мартовской индексации
В начале марта должна состояться масштабная индексация пенсионных выплат. Предварительный показатель роста пенсии – 13%.
Однако, не все почувствуют этот перерасчет, речь идет о:
- пенсионерах, которые вышли на пенсию в течение последних 3 лет;
- гражданах, получающих высокие пенсии;
- лицах, имеющих выплаты меньше минимальных.
Пенсионерам, которым начислили пенсию меньше гарантированной, предоставляются специальные доплаты. Таким образом они официально имеют минимальные выплаты. После перерасчета, их пенсии вырастут на сумму равную указанной надбавке.