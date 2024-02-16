Кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в почти 600 гривен

16 февраля 2024, 08:00
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ПФУ

Пенсионеры определенного возраста могут получить дополнительные 570 гривен. Эта доплата добавляется к основному размеру пенсии.

Кому предоставляется надбавка 570 гривен

570 гривен – возрастная доплата, которая предоставляется пенсионерам от 80 лет. Надбавка начисляется автоматически в месяц, когда у пенсионера день рождения.

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Возрастную доплату получают и другие пенсионеры:

  • граждане от 70 до 74 лет включительно имеют надбавку 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен.

Одним из основных условий для получения такой надбавки является пенсия менее 10 340,35 гривны. Если пенсионные выплаты превышают эту сумму, доплата не предоставляется.

Что известно о мартовской индексации

В начале марта должна состояться масштабная индексация пенсионных выплат. Предварительный показатель роста пенсии – 13%.

Однако, не все почувствуют этот перерасчет, речь идет о:

  • пенсионерах, которые вышли на пенсию в течение последних 3 лет;
  • гражданах, получающих высокие пенсии;
  • лицах, имеющих выплаты меньше минимальных.

Пенсионерам, которым начислили пенсию меньше гарантированной, предоставляются специальные доплаты. Таким образом они официально имеют минимальные выплаты. После перерасчета, их пенсии вырастут на сумму равную указанной надбавке.

Автор: Анастасія Зорик