Пенсионерам старше 70 лет увеличат выплаты: кому полагается до 3 600 гривен в год

Украинская система социального обеспечения предусматривает приятные финансовые бонусы для людей почтенного возраста. Однако для получения этих средств необходимо соответствовать нескольким четким критериям.

Кто в течение года получит доплату в размере 3600 гривен?

По достижении 70-летнего возраста украинцам автоматически назначается ежемесячная доплата, которая за год приносит дополнительные 3600 гривен в бюджет. Эта государственная программа поддержки пожилых людей работает бесперебойно, что сообщает Пенсионный фонд.

С каждым юбилеем сумма растет: в 75 лет надбавка увеличивается до 456 гривен в месяц, что уже включает предыдущую выплату. А когда пенсионер отмечает 80-летие, государство добавляет еще 114 гривен, фиксируя общую возрастную доплату на уровне 570 гривен ежемесячно.

Какие существуют строгие ограничения для начисления?

Деньги начисляются абсолютно автоматически, поэтому обходить пороги государственных учреждений не придется. Однако главное требование – общий размер вашей пенсии со всеми возможными надбавками не должен превышать 10 340 гривен.

Если после начисления надбавки этот уровень превышается, ее размер корректируется. Поэтому также стоит помнить, что работающие пенсионеры не смогут получать эти средства до момента официального прекращения трудовой деятельности.

За что еще можно получить надбавки к пенсии?

Законодательство предусматривает и другие способы увеличения доходов. Например, одинокие пенсионеры в возрасте старше 80 лет, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, имеют право на ежемесячную компенсацию в размере около 1 000 гривен.

Кроме того, за каждый год сверхнормативного страхового стажа предусмотрены дополнительные выплаты. В зависимости от индивидуальных показателей такие бонусы в среднем могут достигать 700 гривен в месяц.

Что еще доступно украинцам этой осенью?

Напомним, ранее мы писали, что пенсионеры со статусом участника боевых действий получают ежемесячную надбавку в размере 25% от прожиточного минимума, который сейчас составляет 648 гривен. При этом их минимальная пенсионная выплата не может быть ниже 6 197 гривен.

Также неработающие военные пенсионеры, содержащие нетрудоспособных членов семьи, могут оформить солидную доплату. За каждого такого родственника государство доплачивает более 1 297 гривен, но при условии, что иждивенец не получает собственных социальных выплат от государства.