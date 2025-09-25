Надбавка на уход за ребенком: ПФУ объяснил, кто имеет право на выплаты
- Одинокие родители, которые воспитывают детей с инвалидностью, имеют право на доплаты на уход, если осуществляют постоянный уход за ребенком до 18 лет.
- Официальный статус трудоустройства опекуна не влияет на право получения доплат по уходу за ребенком с инвалидностью.
Одинокие родители в Украине, которые воспитывают детей с инвалидностью, могут рассчитывать на доплаты на уход. Однако для получения выплат нужно соответствовать определенным требованиям.
Кто имеет право на доплаты по уходу?
Надбавку на уход за ребенком с инвалидностью назначают в соответствии с пунктом 5 Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, который был утвержден постановлением Кабмина № 79 от 3 февраля 2021 года, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Многодетным семьям могут отменить выплаты: кто рискует потерять поддержку правительства
По этому документу, надбавку может получить одинокий отец, который воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
Главные условия для получения выплат:
- отец должен фактически осуществлять уход за ребенком в возрасте до 18 лет;
- уход за ребенком должен быть постоянным, а не периодическим.
Важно! Официальный статус трудоустройства лица, что занимается ребенком, не имеет значения. Доплаты по уходу за ребенком с инвалидностью назначают независимо от того, работает опекун, учится или проходит службу.
Кого считают одиноким отцом?
По данным ПФУ, одинокий отец – это мужчина, не находящийся в браке с матерью его ребенка. Однако он должен иметь официальное подтверждение своего отцовства. Это определяют несколькими способами:
- отцовство указано в свидетельстве о рождении ребенка;
- статус определяется по решению суда.
Благодаря этой норме, родители-одиночки могут получить социальную поддержку от государства для воспитания детей с особыми потребностями. Дополнительные средства предназначены для того, чтобы обеспечить их надлежащим уходом.
Помощь на ребенка одиноким родителям: что нужно знать?
Государство ежемесячно выплачивает помощь одиноким родителям на каждого ребенка. Помощь назначается детям до 18 лет, а если они продолжают обучение, выплаты могут продолжаться до завершения учебного заведения, однако не дольше чем до достижения 23-летнего возраста.
Право на такую помощь имеют несколько категорий граждан. Это, в частности, одинокая мать или отец, которые официально не состоят в браке, одинокие усыновители, те, кто остался с детьми после смерти одного из супругов, при условии, что они не получают пенсию или другую государственную помощь.
Размер выплат определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и средним месячным доходом семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев.