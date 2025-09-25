Одинокі батьки в Україні, які виховують дітей з інвалідністю, можуть розраховувати на доплати на догляд. Однак для отримання виплат потрібно відповідати певним вимогам.

Хто має право на доплати на догляд?

Надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю призначають відповідно до пункту 5 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, який був затверджений постановою Кабміну № 79 від 3 лютого 2021 року, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

За цим документом, надбавку може отримати одинокий батько, який виховує неповнолітню дитину з інвалідністю.

Головні умови для отримання виплат:

батько повинен фактично здійснювати догляд за дитиною віком до 18 років;

догляд за дитиною має бути постійним, а не періодичним.

Важливо! Офіційний статус працевлаштування особи, що опікується дитиною, не має значення. Доплати на догляд за дитиною з інвалідністю призначають незалежно від того, працює опікун, навчається чи проходить службу.

Кого вважають одиноким батьком?

За даними ПФУ, одинокий батько – це чоловік, що не знаходиться у шлюбі з матір'ю його дитини. Однак він повинен мати офіційне підтвердження свого батьківства. Це визначають кількома способами:

батьківство вказане у свідоцтві про народження дитини;

статус визначається за рішенням суду.

Завдяки цій нормі, батьки-одинаки можуть отримати соціальну підтримку від держави для виховання дітей з особливими потребами. Додаткові кошти призначені для того, щоб забезпечити їх належним доглядом.

Допомога на дитину одиноким батькам: що потрібно знати?