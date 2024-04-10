Доплата по возрасту: почему она недоступна для некоторых пенсионеров

Надбавку по возрасту могут получить не все украинские пенсионеры. В ПФУ установили исключения.

Кому предоставляется надбавка по возрасту

Доплата по возрасту предоставляется пенсионерам автоматически. Такая опция доступна для лиц старше 70 лет.

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Выплата предоставляется при условии, что после ее установления ежемесячный размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, суммы индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям не достигает 10 340,35 гривны,

– объясняют в ПФУ

Надбавка предоставляется в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста. Исключением являются ситуации, когда день рождения лица после начисления выплаты. Тогда доплата добавляется уже на следующий месяц.

Какие надбавки по возрасту сейчас

Лица в возрасте от 70 до 74 лет включительно получают дополнительно 300 гривен. Для граждан от 75 до 79 лет включительно доплата составляет уже 456 гривен. А вот пенсионеры от 80 лет имеют ежемесячную надбавку 570 гривен.

Нужно понимать, что эти значения не суммируются. После перехода за определенный возрастной рубеж, доплата только растет на определенный показатель. Например, пенсионер в 75 лет получает не 300 + 456 гривен, а 300 + 156 гривен, то есть в целом 456 гривен.