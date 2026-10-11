Пенсия может увеличиться на 20 %: кому государство предусмотрело надбавку

Государство предусмотрело особый финансовый бонус для граждан, проживающих в особых географических условиях. Однако для сохранения этих средств придется строго соблюдать ряд правил, касающихся пересечения границы.

Кому именно начислят 20 % к пенсии

Речь идет о специальной надбавке в размере 20% к основной сумме пенсии или к социальной помощи, которая предоставляется за проживание, работу или обучение в горной местности.

В 2026 году право на такие выплаты имеют не только местные жители, но и внутренне перемещенные лица, о чем сообщает "Юридический справочник для ВПЛ".

Каковы условия получения и что еще в списке

Чтобы деньги стабильно поступали на карту, пенсионер должен проживать или работать в горном населенном пункте не менее 6 месяцев. Кроме того, нельзя уплачивать Единый социальный взнос (ЕСВ) в другом городе, разве что человек фактически продолжает жить в горах.

Этот финансовый бонус касается не только пожилых людей. Доплату в размере 20% также начисляют к выплатам семьям с детьми, одиноким матерям, детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, и даже студентам, получающим стипендию.

Обратите внимание! Повторное утверждение этой нормы закреплено постановлением Кабмина от 18 февраля 2026 года № 225.

Почему выплату могут внезапно отменить

Государство строго контролирует целевое использование средств, поэтому надбавку легко потерять из-за длительных поездок. Если лицо находится за границей более 60 дней подряд в течение последних трех месяцев, финансирование прекращается.

Исключением является лишь наличие документального подтверждения уважительной причины, например, официальной командировки или прохождения медицинской реабилитации.

Что еще есть надбавки для украинцев

Напомним, что украинская пенсионная система предусматривает и другие существенные бонусы, которые автоматически увеличивают ежемесячный доход.

В частности, по достижении 70-летнего возраста пенсионерам назначают ежемесячную компенсацию в размере до 300 гривен, после 75 лет – до 456 гривен, а старше 80 лет – до 570 гривен.

Также одинокие люди в возрасте от 80 лет, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, имеют право на социальную помощь.