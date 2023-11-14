Прибавка по уходу за ребенком: сколько доплатят пенсионерам

В Украине существует множество надбавок к пенсии, призванных хоть немного улучшить положение своих получателей. Например, некоторые могут получить дополнительные деньги за то, что ухаживают за ребенком.

Прибавка по уходу за детьми

Прибавки могут быть назначены автоматически и индивидуально в зависимости от типа помощи. За доплатой по уходу за ребенком нужно будет обратиться лично.

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Если пенсионер самостоятельно воспитывает детей, проживающих на его территории, до его пенсии будут ежемесячно доплачивать по 150 гривен.

Также ему будут автоматически начислять надбавку по возрасту, если он достиг:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 496 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Пенсионеры каких профессий могут не платить за коммуналку

Пенсионеры, имеющие страховой стаж на определенным профессиям, проживают в сельской местности и получают менее 3760 гривен, могут рассчитывать на льготы от государства. В частности, таким людям предоставляют 100% скидки на следующие услуги (на выбор):

оплату жилищно-коммунальных услуг;

покупку твердого печного топлива;

приобретение жидкого бытового топлива;

покупку сжиженного газа.

Льгота предоставляется людям, которые имели следующие профессии: