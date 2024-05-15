Перерасчет выплат в апреле: почему пенсии так и не повысили

Большая индексация пенсий состоялась в марте. В апреле начался перерасчет выплат работающих пенсионеров.

Кого касается перерасчет

Запланированный перерасчет касается пенсионеров, которые продолжили работать, несмотря на выход на пенсию. Главным условием является то, что они успели приобрести по меньшей мере 2 года стажа, после последнего перерасчета.

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С 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– говорится в сообщении ПФУ.

Пенсионеры, которые вышли на пенсию по выслуге лет также могут получить надбавку за вновь приобретенный стаж. Выплаты таких лиц подпадают под перерасчет, если они достигли пенсионного возраста.

Почему надбавки не предоставили в апреле

Сейчас украинцы могут выйти на пенсию после 60 лет.

Несмотря на то, что перерасчет начался в апреле, надбавки предоставят пенсионерам уже в июне. При этом, доплаты за предыдущие месяцы (с 1 апреля) будут компенсированы.

Перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат,

– сообщают в ПФУ.

Размер доплаты за каждый год новоприобретенного стажа сейчас – 23,61 гривны. Надбавка, которую получит пенсионер высчитывается индивидуально, учитывая его актуальные данные.