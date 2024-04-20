Изменения в выплате пенсий: кто из украинцев получит прибавку уже в мае
Источник:ПФУ
Некоторые пенсионеры в Украине могут получить прибавку к пенсии уже в мае. Однако, если они соответствуют определенным критериям.
У кого пенсии вырастут автоматически
В мае пенсионеры старше 70 лет могут получить прибавку к пенсии. Эта возрастная доплата добавляется автоматически в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста. То есть, дополнительно обращаться в ПФУ не нужно.
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Более того, такая надбавка увеличивается, когда пенсионер пересекает определенный возраст. Сейчас в Украине размеры доплаты по возрасту следующие:
- для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Кто может получить надбавку по состоянию здоровья
Также у пенсионеров, у которых ухудшилось состояние здоровья и они могут подтвердить это документально, есть право на специальную надбавку. Сейчас сумма этой доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть – 944 гривны.
При этом, доплата предоставляется, если лицо соответствует следующим критериям:
- имеет ежемесячную пенсию по возрасту;
- старше 80 лет;
- проживает сам;
- нуждается в уходе со стороны посторонних лиц по состоянию здоровья.