Пенсии в 2026 году: какие надбавки предусмотрены для тех, кому за 70

В государственный бюджет на 2026 год заложили пенсионное обеспечение на 123 миллиарда гривен больше, чем в предыдущем году. Это предусматривает повышение минимальных выплат, индексацию, а также различные надбавки и доплаты.

Какой размер надбавки к пенсии после 70 лет?

Например, с 1 января в Украине уже вырос прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на закон о госбюджете на 2026 год.

Итак, минимальная пенсия в Украине стала выше на 234 гривны – размер такой выплаты теперь составляет 2 595 гривен.

Вырастут и некоторые надбавки, связанные с размером прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Однако доплаты, предусмотренные для украинцев в возрасте с 70 лет, остаются без изменений:

от 70 до 75 лет – 300 гривен ;

; от 75 до 80 лет – 456 гривен ;

; в возрасте от 80 лет – 570 гривен.

Компенсационную доплату начинают начислять от достижения этого возраста – после дня рождения. Поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней.

Обратите внимание! Человек может получить только одну доплату, поскольку их не суммируют. Например, если вы получали дополнительные 300 гривен, то после 75-летнего возраста размер выплаты вырастет лишь на 156 гривен – до 456 гривен.

Также в пенсионном фонде предупредили об одном условии для получения компенсационной доплаты. Право на нее имеют только те граждане, общий размер пенсии которых не превышает 10340,35 гривны.

Какие еще надбавки к пенсии можно получить?