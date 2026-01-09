Пенсии в 2026 году: какие надбавки предусмотрены для тех, кому за 70
- В 2026 году пенсионное обеспечение в Украине увеличится – предусмотрено повышение минимальных выплат и индексацию.
- Однако доплаты для пенсионеров старше 70 лет остаются без изменений: до 75 лет – 300 гривен, до 80 лет – 456 гривен, от 80 лет – 570 гривен.
В государственный бюджет на 2026 год заложили пенсионное обеспечение на 123 миллиарда гривен больше, чем в предыдущем году. Это предусматривает повышение минимальных выплат, индексацию, а также различные надбавки и доплаты.
Какой размер надбавки к пенсии после 70 лет?
Например, с 1 января в Украине уже вырос прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на закон о госбюджете на 2026 год.
Итак, минимальная пенсия в Украине стала выше на 234 гривны – размер такой выплаты теперь составляет 2 595 гривен.
Вырастут и некоторые надбавки, связанные с размером прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Однако доплаты, предусмотренные для украинцев в возрасте с 70 лет, остаются без изменений:
- от 70 до 75 лет – 300 гривен;
- от 75 до 80 лет – 456 гривен;
- в возрасте от 80 лет – 570 гривен.
Компенсационную доплату начинают начислять от достижения этого возраста – после дня рождения. Поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней.
Обратите внимание! Человек может получить только одну доплату, поскольку их не суммируют. Например, если вы получали дополнительные 300 гривен, то после 75-летнего возраста размер выплаты вырастет лишь на 156 гривен – до 456 гривен.
Также в пенсионном фонде предупредили об одном условии для получения компенсационной доплаты. Право на нее имеют только те граждане, общий размер пенсии которых не превышает 10340,35 гривны.
Какие еще надбавки к пенсии можно получить?
Напомним, надбавка в размере 150 гривен предусмотрена для пенсионеров, не работающих (то есть прекратили работу или не зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель) и имеющих на своем иждивении детей до 18 лет.
Кроме того, почти 900 гривен отныне будут получать пенсионеры, имеющие особые заслуги перед Украиной. Прежде всего речь идет о женщинах, которые родили или усыновили пятерых и более детей, а также обеспечили их воспитание до достижения 6-летнего возраста.