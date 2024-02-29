Возрастные пенсионные надбавки: какие суммы получают украинцы

Некоторые граждане Украины могут рассчитывать на надбавки к пенсионным выплатам. Для пенсионеров предусмотрены детальные условия по получению выплат, а также четко суммы надбавок.

Кто может получать доплату к пенсии

Согласно действующему пенсионному законодательству, а именно постановлению №168 Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2023 года, возрастные надбавки к пенсии назначаются лицам, достигшим 70 лет. В дальнейшем каждые пять лет эта надбавка растет.

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То есть, пенсионеры старше 70 лет имеют возможность получать дополнительную пенсионную надбавку ежемесячно. А сумма этой доплаты растет каждые пять лет до того момента, пока пенсионер не достигает 80 лет.

Сейчас установлены следующие суммы возрастных доплат к пенсии:

лицам, которым исполнилось 70 лет – до 300 гривен;

лицам в возрасте 75 лет – до 456 гривен;

лицам в возрасте от 80 лет – до 570 гривен.

Как рассчитываются возрастные надбавки

При этом, общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривен.

Стоит отметить, если пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет начисляют 300 гривен, то после 75 лет пенсионер получит разницу между 300 и 456 гривнами. А это означает, что пенсия лица, достигшего 75 лет, увеличится на 156 гривен.

что пенсионерам в возрасте 70-75 лет увеличение начали платить с 1 октября 2022 года. А возрастную надбавку в 80 лет было установлено еще с 1 апреля 2020 года.

Кому проиндексируют пенсии весной

Индексацией обещают охватить большинство видов пенсии: обычные пенсии по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, пенсии военных, пенсий ученых, пенсии госслужащих, чернобыльские пенсии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пенсии будут повышены почти на 8%. Размер повышения рассчитывается на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине. Индексация состоится с 1 марта 2024 года.

Пока за скобками остаются специальные пенсии судей и прокуроров. Заметьте, что индексации подлежат пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года включительно.