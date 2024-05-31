Важное место работы и стаж: как получить 10 окладов при выходе на пенсию

Пенсионеры, работающие в соответствующих учреждениях со стажем, могут рассчитывать на единовременное пособие. Ее размер может достигать до 10 месячных пенсионных выплат.

Кому предоставят единовременную выплату в размере 10 окладов

Такую помощь могут получить сотрудники коммунальных и государственных учреждений. Впрочем, им нужно иметь необходимый страховой стаж.

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для мужчин – 35 лет стажа, которые работали на соответствующих должностях,

– 35 лет стажа, которые работали на соответствующих должностях, для женщин – 30 лет стажа.

В общем, единовременная выплата при выходе на пенсию регулируются законом "О пенсионном обеспечении" и законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Работники каких учреждения входят в список:

общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения.

Как получить выплату

Среди дополнительных условий для получения единовременной выплаты является наличие трудоустройства на день достижения пенсионного возраста в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет.

Кроме того, пенсионер имеет право на выплату, если до сих пор не получал никакой другой пенсии.

Вырастут ли пенсии летом

При назначении пенсии за выслугу лет допускается суммирование стажа, приобретенного во время работы в учреждениях и заведениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

Для пенсионеров вскоре произойдет повышение. Все потому, что еще в апреле стартовал перерасчет пенсионных выплат для пенсионеров, которые продолжают работать. Впрочем, надбавки за это будут выплачены в июне.

Задержка возникла из-за отчетов об уплате Единого социального взноса (ЕСВ) за первый квартал 2024, ведь они были до 10 мая.

Пенсии будут автоматически пересчитаны для пенсионеров, которые: