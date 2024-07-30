Какую пенсию имеют лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью
Лица с инвалидностью с детства I, II, III группы и дети с инвалидностью до 18 лет имеют право на государственную социальную помощь. Кроме того, лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью, могут иметь надбавку за уход.
Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью
Лица с инвалидностью с детства I группы и одинокие матери (отцы), которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, имеют право на надбавку на уход независимо от факта работы, обучения или службы.
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Надбавка может назначаться одному из родителей, усыновителей, опекуну или попечителю, если они:
- не работают;
- не учатся (кроме заочной формы обучения);
- не проходят службу;
- не занимают выборную должность;
- фактически осуществляют уход за ребенком с инвалидностью.
Надбавка также назначается одному из родителей, усыновителей, опекуну или попечителю, которые:
- находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
- находятся в отпуске в связи с беременностью и родами;
- находятся в отпуске без сохранения заработной платы, если ребенок с инвалидностью нуждается в домашнем уходе (подтверждается справкой врачебно-консультативной комиссии), при условии фактического ухода за ним.
Размеры надбавки за уход
На уход за детьми с инвалидностью могут назначаться различные надбавки, в зависимости от группы инвалидности.
Дети с инвалидностью подгруппы А:
- В возрасте до 6 лет: 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 5 126 гривен.
- В возрасте от 6 до 18 лет: 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 6 392 гривен.
Другие дети с инвалидностью:
- В возрасте до 6 лет: 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 1 281,50 гривен.
- В возрасте от 6 до 18 лет: 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста – 1 598 гривен.