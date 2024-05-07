Какие надбавки по возрасту доступны для пенсионеров сейчас

Пенсионеры могут получить надбавки к пенсии и тем самым увеличить свои выплаты. Чтобы получить такие доплаты, нужно знать определенные нюансы.

Кто имеет право на надбавку по возрасту

Доплату по возрасту получают все пенсионеры старше 70 лет. Главным условием является то, что пенсии лиц меньше 10 340,35 гривны.

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Такая доплата начисляется автоматически и добавляется к основному размеру пенсии. Размер надбавки по возрасту меняется в зависимости от возраста лица:

лица от 70 до 74 лет включительно имеют доплату 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Какую еще надбавку могут получить пенсионеры

Надбавка по возрасту не добавляется, а только увеличивается со временем. То есть лицо в 76 лет получает дополнительно 456 гривен, а не 300 + 456.

Пенсионеры старше 80 лет с ухудшенным состоянием здоровья могут получить надбавку к пенсии в сумме 944 гривны. Дополнительными критериями для начисления этой доплаты является то, что лицо:

проживает в одиночестве;

нуждается в уходе от посторонних лиц, в частности от социальных работников;

имеет пенсию по возрасту.

Эта надбавка равна 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.