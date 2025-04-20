Надбавки под угрозой: какие пенсионеры могут остаться без доплат

После последней индексации пенсий некоторые украинские пенсионеры оказались под угрозой потери надбавок за возраст. С чем это связано и чьи надбавки сейчас под угрозой, читайте далее.

Чьи доплаты оказались под угрозой

Хотя повышение пенсий обычно считают хорошей новостью, иногда оно имеет и обратную сторону, потому что пенсионеры могут потерять дополнительные выплаты. Ведь если пенсия превышает 10 340, 35 гривны, то надбавка за возраст уже не начисляется, сообщает портал "На пенсии".

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В некоторых случаях надбавку оставляют, но уменьшают. Например, если пенсия 10 300 гривен, то доплата составит лишь 40 гривен в 2025 году.

Обратите внимание! Начисление надбавки начинается со дня достижения соответствующего возраста. Если день рождения приходится на середину месяца, выплата за этот период начисляется пропорционально, а полную сумму пенсионер получает уже со следующего месяца

Какой размер возрастной надбавки к пенсии

В Украине предусмотрены ежемесячные доплаты для пенсионеров в зависимости от возраста:

от 70 до 74 лет – до 300 гривен,

от 75 до 79 лет – до 456 гривен,

от 80 лет и старше – до 570 гривен.

При переходе в высшую возрастную категорию пенсионеры не получают новую надбавку в дополнение к предыдущей, а лишь разницу между размерами выплат. В частности, по достижении 75 лет размер ежемесячной доплаты увеличивается с 300 до 456 гривен, то есть на 156 гривен. А по достижении 80 лет – с 456 до 570 гривен, что составляет прирост в 114 гривен.