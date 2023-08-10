Выплаты ко Дню Независимости: кто из украинцев получит надбавки в августе
Источник:Кабмин
Традиционно ко Дню Независимости некоторые украинцы получают значительные надбавки к своим выплатам. Речь идет о гражданах, имеющих особые заслуги перед государством.
Кто получит выплаты ко Дню Независимости в 2023 году
Около 1 миллиарда гривен правительство выделило на надбавки для некоторых украинцев ко Дню Независимости. Согласно постановлению Кабмина, люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат выплаты от 450 до 3 100 гривен.
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Размер денежной помощи для определенных категорий:
- лица, имеющие особые заслуги перед Родиной
Речь идет о гражданах, отмеченных государством за свою деятельность. Сумма выплат для этой категории населения – 3100 гривен.
- лица с инвалидностью
Если человек получил инвалидность в результате войны или был малолетним заключенным концлагеря, гетто или других мест принудительного содержания (то есть на момент порабощения не достиг 14 лет). Он получает выплаты в соответствии с определенной группой
- I группа – 3100 гривен;
- II группа – 2 900 гривен;
- III группа – 2 700 гривен.
- участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей
В эту категорию входят и граждане, которых насильно вывезли на принудительные работы, дети подпольщиков, партизан, участники тыловых движений. Они получат – 450 гривен.
- граждане, участвовавшие в боевых действиях, Революции Достоинства и несовершеннолетним узникам концлагерей
В это число входят и дети, родившиеся во время заключения. Эти граждане получат выплаты в сумме – 1000 гривен.
- члены семей погибших защитников и защитниц Украины, а также ветеранов войны
Также эти выплаты получат супруги или мужья:
- лиц с инвалидностью, погибших из-за войны войны;
- жертв нацистских преследований;
- участников боевых действий.
Эти выплаты производятся при условии, что вдовец или вдова не вступили в брак после смерти пострадавшего. Размер надбавки составляет – 650 гривен.