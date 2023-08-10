Выплаты ко Дню Независимости: кто из украинцев получит надбавки в августе

Традиционно ко Дню Независимости некоторые украинцы получают значительные надбавки к своим выплатам. Речь идет о гражданах, имеющих особые заслуги перед государством.

Кто получит выплаты ко Дню Независимости в 2023 году

Около 1 миллиарда гривен правительство выделило на надбавки для некоторых украинцев ко Дню Независимости. Согласно постановлению Кабмина, люди, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат выплаты от 450 до 3 100 гривен.

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Размер денежной помощи для определенных категорий:

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной

Речь идет о гражданах, отмеченных государством за свою деятельность. Сумма выплат для этой категории населения – 3100 гривен.

лица с инвалидностью

Если человек получил инвалидность в результате войны или был малолетним заключенным концлагеря, гетто или других мест принудительного содержания (то есть на момент порабощения не достиг 14 лет). Он получает выплаты в соответствии с определенной группой

I группа – 3100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

III группа – 2 700 гривен.

участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей

Группа определяется в соответствии с вредом жизни и здоровью, который получил пострадавший.

В эту категорию входят и граждане, которых насильно вывезли на принудительные работы, дети подпольщиков, партизан, участники тыловых движений. Они получат – 450 гривен.

граждане, участвовавшие в боевых действиях, Революции Достоинства и несовершеннолетним узникам концлагерей

В этом случае несовершеннолетними считаются лица до 18 лет, находившиеся в концентрационных лагерях, гетто или любых других местах заключения с родителями или самостоятельно.

В это число входят и дети, родившиеся во время заключения. Эти граждане получат выплаты в сумме – 1000 гривен.

члены семей погибших защитников и защитниц Украины, а также ветеранов войны

Также эти выплаты получат супруги или мужья:

лиц с инвалидностью, погибших из-за войны войны;

жертв нацистских преследований;

участников боевых действий.

Эти выплаты производятся при условии, что вдовец или вдова не вступили в брак после смерти пострадавшего. Размер надбавки составляет – 650 гривен.