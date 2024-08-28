Нафтогаз хочет закупать газ в ЕС: поставки могут начаться в ближайшее время

Нафтогаз планирует начать закупку газа в ЕС с сентября за средства кредита ЕБРР. Первые поставки могут состояться уже в этом месяце.

Каким будет объем закупок

По информации источников, закупки будут осуществляться на таможенный склад, где газ будет оплачиваться и храниться в подземных хранилищах Украины.

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При этом Нафтогаз не будет платить НДС до момента растаможивания газа, и пока он находится в режиме таможенного склада, компания не сможет им пользоваться.

Объем газа, который планируется закупить, пока неизвестен, но сумма кредита ЕБРР составляет 200 миллионов евро.

Заметьте! Учитывая то, что цена газа выросла до около 450 долларов за тысячу кубометров, Нафтогаз может приобрести до 450 миллионов кубометров.

Однако, учитывая наличие дополнительных средств у Нафтогаза, объем закупки может вырасти до 600 миллионов кубометров.

Закупленный газ будет храниться на таможенном складе, а операция не будет считаться импортом, пока газ не будет растаможен.

К слову! Это позволит компании оперативно использовать запасы в случае необходимости. Газ можно хранить в режиме таможенного склада до 3 лет.