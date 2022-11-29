Украина обратилась к США для получения дополнительных объемов газа

Государственное предприятие "Нафтогаз-Украина" обратилось к USAID по поводу поставки Украине газа для прохождения этой зимой. Речь шла также о необходимом вспомогательном оборудовании.

Встречу с главой USAID провел глава правления НАК "Нафтогаз-Украина" Алексей Чернышев. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

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Ключевое – дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона. Кроме того, говорили об оперативной помощи в виде материалов и оборудования, над предоставлением Украине которых сейчас работает Агентство,

– написал Алексей Чернышев

Он добавил, речь идет о метаноле, газовых компрессорах, дизельных генераторах и оборудовании для добычи газа.

Напомним, Алексей Чернышев был назначен Председателем правления НАК "Нафтогаз-Украина" 4 ноября

Отопительный сезон 2022-2023