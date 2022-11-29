Украина обратилась к США для получения дополнительных объемов газа
Источник:Фейсбук Алексея Чернышева
Государственное предприятие "Нафтогаз-Украина" обратилось к USAID по поводу поставки Украине газа для прохождения этой зимой. Речь шла также о необходимом вспомогательном оборудовании.
Встречу с главой USAID провел глава правления НАК "Нафтогаз-Украина" Алексей Чернышев. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.
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Ключевое – дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона. Кроме того, говорили об оперативной помощи в виде материалов и оборудования, над предоставлением Украине которых сейчас работает Агентство,
– написал Алексей Чернышев
Он добавил, речь идет о метаноле, газовых компрессорах, дизельных генераторах и оборудовании для добычи газа.
Напомним, Алексей Чернышев был назначен Председателем правления НАК "Нафтогаз-Украина" 4 ноября
Отопительный сезон 2022-2023
- К началу отопительного сезона Украина накопила 14,2 миллиарда кубометров газа, что является самым низким показателем за последние годы. Однако поскольку уровень потребления в этом году уменьшился на 40%, этого объема хватит.
- Впрочем, закупки дополнительных объемов необходимы для того, чтобы обезопасить украинцев в непредсказуемых условиях войны.
- 21 ноября Правительство Норвегии сообщило, что выделит финансирование в размере 2 миллиардов норвежских крон, то есть 195 миллионов долларов на закупку газа для Украины.
- 25 ноября Президент Владимир Зеленский призвал Запад предоставить Украине дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.