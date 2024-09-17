Нафтогаз планирует пройти зимний период исключительно с украинским газом

Нафтогаз планирует обеспечить зимний период 2024-2025 годов исключительно за счет украинского газа. При этом зарубежные запасы, закупленные за кредит ЕБРР, будут использоваться как резерв.

Что планируют в Нафтогазе

Председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышов сообщил для "Интерфакс-Украина", что компания увеличила добычу природного газа в этом году и рассчитывает пройти зиму собственными ресурсами.

Читайте также Ограничение экспорта урана, титана и никеля: Путин озвучил новую стратегию

Закупленный за средства ЕБРР газ хранится на таможенных складах и не импортируется в Украину, но используется как резерв на случай чрезвычайных ситуаций.

Алексей Чернышов Председатель правления Нафтогаза С банком ЕБРР существует уже несколько лет так называемая Emergency Credit Line. Эту Emergency Credit Line мы используем ежегодно для того, чтобы сформировать определенный запас для возможных сценариев, которые мы тоже просчитываем. Этот запас фактически остается на таможенном складе страны и не импортируется в страну.

Чернышов добавил, что для "Нафтогаза" это привычная практика, которая применяется ежегодно, в том числе и в прошлом году. Стратегия по формированию запасов газа за кредитные средства ЕБРР является частью стабильной подготовки к зимнему периоду.

По использованию украинских газовых хранилищ иностранными трейдерами, Чернышов отметил, что в этом году динамика значительно ниже, чем ожидалось. Трейдеры даже начали частично изымать свои объемы, что, по мнению руководителя, является следствием очевидных рыночных вызовов.

Заметьте! Однако компания была готова к такому сценарию и сосредоточена преимущественно на собственных ресурсах. Чернышов подчеркнул, что итоги года будут подведены в конце, когда ситуация станет более понятной.