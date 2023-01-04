Будет две пенсии: в этом году может заработать обязательная накопительная система

Одним из приоритетных направлений работы правительства в 2023 году будет внедрение накопительной пенсионной системы. После проведения реформы у каждого работающего украинца будет собственный пенсионный счет с накоплениями.

Как будет пополняться счет

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средства на счета будут поступать из трех источников: взнос работодателей, взнос государства на паритетных с работодателем началах и добровольные взносы граждан.

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Закон предусматривает обязательные накопления всех работающих граждан до достижения ими 55 лет. Пенсионные взносы в пользу таких работников будут уплачиваться работодателями. Процент отчислений от заработной платы будет увеличиваться постепенно. Да, работодатели будут платить 1% в 023, 1,5 %; в 2024, 2% в 2025 годах. В то же время государство будет равносильно софинансировать такие взносы на средства Государственного бюджета Украины.

При этом размер единого социального взноса, уплачиваемого работодателем, остается неизменным, а накопительный взнос включается в состав ЕСВ.

Почему реформа необходима

Сокращение численности трудоспособных граждан из-за войны войны, уменьшение рождаемости и рост продолжительности жизни приводит к сильному дисбалансу налогоплательщиков и пенсионеров.

Еще в 2021 году было 10 миллионов человек, за которые платились взносы в Пенсионный фонд Украины, и более 10 миллионов пенсионеров. То есть разница между большими пенсионными расходами и меньшими поступлениями в пенсионный фонд компенсировалась из бюджета страны.

Эта ситуация будет ухудшаться, поскольку многие украинцы уехали за границу из-за войны и какая-то часть из них уже никогда не вернется. Поэтому накопительные пенсии будут внедрены, чтобы впоследствии избежать увеличения нагрузки на госбюджет.

Напомним, ежегодно в Украине изменяются условия для выхода на пенсию. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо иметь 30 лет страхового стажа. Те, у кого недостаточно стажа, могут либо подождать, либо докупить стаж. Выйти на пенсию в 63 года смогут украинцы со стажем в 20 лет.