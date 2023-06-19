Дополнительная пенсия: кто сможет рассчитывать на еще одни выплаты

В Украине уже не один год идет дискуссия о необходимости введения накопительной пенсии. Некоторый период украинцы, возможно, будут получать сразу 2 пенсии.

Украинцы будут получать 2 пенсии сразу

Верховная Рада рассматривает законопроект №9212, в котором предложено ввести накопительные пенсии. Если его примут, то украинцы до 55 лет будут платить взносы в накопительный пенсионный фонд. Еще часть будет платить работодатель, а также государство.

Читайте также Почти 11 000 гривен: какую пенсию получают украинцы с инвалидностью ІІ и ІІІ групп

Если проект будет введен в действие в 2023 году, тогда размер взносов будет следующим:

2023 год – 2% от зарплаты;

2024 год – 3% от зарплаты;

2025 год – 4% от зарплаты.

Вероятно, определенный период времени пенсионеры будут получать сразу по 2 выплаты в месяц: обычную и накопительную пенсию.

Как в Украине изменилась пенсия за год

Есть риск, что пока украинцы будут накапливать свои средства, они могут обесцениться в результате инфляции

В первую очередь выросла минимальная и максимальная пенсии, поскольку они привязаны к прожиточного минимума. За год он вырос на 159 гривен. Ситуация выглядит следующим образом:

Минимальная пенсия – прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, 2 093 гривен ;

; Максимальная – это 10 прожиточных минимумов, 20 930 гривен.

Сколько получают украинцы после индексации и перерасчета выплат

Также для украинцев проиндексировали выплаты (19,7%), а для работающих пенсионеров произвели перерасчет при условии, что от предыдущего прошло не менее 24 месяцев. Также у них должен быть наработан стаж до 2 лет.

Как изменился размер пенсий:

Если пенсия была на уровне 2100 гривен, то повышение составило 420 гривен.

Более 3000 гривен – на 600 гривен.

Пенсия 3500 гривен – на 700 гривен.

Пенсия 4000 гривен – на 800 гривен.

Пенсия 5000 гривен – на 1000 гривен.

Пенсия 7500 гривен – на 1500 гривен.

К слову, при индексации размер пенсий увеличился от 100 до 1 000 гривен – все зависело от индивидуальной суммы выплат каждого человека.