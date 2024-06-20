Накопительная пенсионная система: станет ли она обязательной в Украине

В Украине планируется внедрение накопительной пенсионной системы как элемента обязательного пенсионного страхования. Эта система предусматривает создание персональных пенсионных счетов, на которые в течение трудовой жизни лица делаются регулярные взносы.

Накопительная система как обязательный элемент

В разговоре с 24 Каналом Дарья Марчак рассказала, что уровень вовлеченности граждан в добровольные пенсионные накопления уже является существенным, однако все еще недостаточным. Сейчас только около 900 тысяч человек являются участниками добровольных накопительных схем.

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По ее словам, внедрение накопительной системы должно быть обязательным элементом пенсионного страхования. Однако она уточнила, что вводить обязательные накопления целесообразно только после завершения военного положения и стабилизации экономики.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики Украины Учитывая общее количество пенсионеров (10,5 миллиона) и количество участников добровольных накопительных схем (около 900 тысяч) видим, что уровень вовлеченности граждан в добровольные пенсионные накопления уже является существенным, но все еще не является достаточным. Поэтому нам нужно внедрять накопительную пенсионную систему как элемент обязательного пенсионного страхования.

Как внедрить накопительную систему в Украине

Во-первых, по словам Марчак, необходимо принять законодательство, которое начнет подготовку инфраструктуры для внедрения накоплений. Это позволит выполнить всю необходимую работу еще до того момента, как экономика будет готова к введению обязательной накопительной пенсионной системы.

Оптимально, чтобы солидарная пенсионная система обеспечивала по крайней мере 40% замещения зарплаты. Накопительные пенсии дополняют солидарные еще на 15 – 20% замещения зарплаты. Это бы позволило обеспечить общий размер пенсии, который будет получать человек, на уровне 60% его предыдущего заработка, что будет соответствовать среднеевропейскому уровню,

– объяснила Марчак.

Кроме того, как отметила Марчак, человек может еще осуществлять дополнительные добровольные пенсионные взносы для того, чтобы увеличить свою будущую пенсию.

Когда стоит начинать накапливать средства на пенсию

Как пояснила Дарья Марчак, оплачивать единый взнос в солидарную систему и делать добровольные взносы для накопления средств на пенсию желательно с начала трудовой деятельности.

И платить единый взнос в солидарную систему, и осуществлять добровольное накопление средств на пенсию, желательно с начала рабочей карьеры. Таким образом вы будете не только влиять на повышение размера своей пенсии в будущем, но и поддерживать текущих пенсионеров – бабушек и дедушек, которые в период войны живут на пенсию. Это будет проявлением социальной сплоченности, поддержка друг друга в трудные времена,

– подытожила свое мнение политик.