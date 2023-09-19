В банках доллар "тает": сколько стоит валюта в обменниках и на черном рынке

За сутки покупка банками доллара дешевеет на несколько копеек, продажи тоже. А вот в обменниках и на черном рынке наблюдается оживление цены. Следовательно, продажа валюты подорожала.

Курс валют в банках

В "Минфин" отметили, что 19 сентября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,75 гривны (-2 копейки против 18 сентября), а продажа – 38,5 гривны (-10 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,51 гривны (+11 копеек), а продают в среднем по 41,35 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,15 гривны (+12 копеек), а продажа – 38,65 гривны (+24 копейки), по данным finance.ua.

(+12 копеек), а продажа – (+24 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41 гривну (+11 копеек), а продажа – 41,52 гривны (+23 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,34 гривны (+14 копеек), а продажа – 38,55 гривны (+19 копеек).

(+14 копеек), а продажа – (+19 копеек). Евро покупают за 41,12 гривны (+22 копейки), а продают за 41,4 гривны (+20 копеек).

Каким будет доллар в 2024 году

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, в правительстве, вероятно, решили, что нужно увеличить доход по импорту и провести бюджетные расчеты по курсу 41,4 гривны за доллар.

К слову, курс определенный правительством не свидетельствует о том, что оно будет в следующем году. Это лишь ожидаемый максимум и средство роста прибыли из импорта.

В прошлом году курс гривны по отношению к доллару был заложен на уровне 42 гривен, но доллар держался ниже этого показателя. Сейчас курс находится в коридоре 37 – 38 гривен за доллар.

Курс гривны к доллару – один из важнейших показателей в заложенном бюджете на год. Все потому, что от него зависит ряд показателей, таких как размер доходов и расходов.