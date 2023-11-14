Доллар заметно вырос в обменниках: какова стоимость валюты

На рынке наблюдается рост курса доллара. Следовательно, в банках и на черном рынке покупка валюты выросла на 5 копеек. В то же время в обменниках самое существенное удорожание.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 14 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,35 гривны (+5 копеек против 13 ноября), а продажа – 37,8 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 39,92 гривны (+2 копейки), а продажа – в среднем за 40,5 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,59 гривны (+12 копеек), а продажа – 37,9 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(+12 копеек), а продажа – (+16 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,19 гривны (+19 копеек), а продажа – 40,55 гривны (+16 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,72 гривны (+5 копеек), а продажа – 37,84 гривны (+9 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+9 копеек). Евро покупают за 40,23 гривны (+3 копеек), а продают за 40,4 гривны (+5 копеек).

Что происходит на валютном рынке

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе рынок испытывал разнонаправленные тренды. Следовательно, на этой неделе прогнозируется, что безналичный курс доллара на ВРУ будет умеренно расти.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Что касается наличного рынка, то курсовой разрыв с безналичным остается достаточно большим, что не дает поводов говорить о дальнейшем существенном удорожании доллара.

Стоимость курса может колебаться в пределах коридора

Кстати, Золотько объясняет, что укрепление курса нацвалюты было вызвано, с одной стороны, уменьшением спроса со стороны импортеров, а с другой – увеличением предложения со стороны экспортеров.