Разница между курсами: как официальный доллар может влиять на наличный

С изменением показателей курса в бюджете на 2024 год многих интересует то, как именно это может повлиять на наличный рынок. Среди прогнозов по этому поводу есть увеличение спроса на валюту.

Влияние официального курса на наличный

Как рассказывает 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, каждый валютный прогноз строится на определенных факторах, таких как рост ВВП, сокращение дефицита бюджета благодаря развитию экономики (т.е. увеличение внутренних поступлений в бюджет), валютных поступлений макрофина, объемы экспортной выручки и т.д.

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Поэтому если говорить о влиянии прогнозируемого официального курса на наличный, то следует заметить, что речь пойдет, прежде всего, о психологическом факторе.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Можно предположить, что ситуативно может увеличиться спрос на валюту. Однако уже три недели валютный рынок живет в условиях доминирования предложения над спросом – что мгновенно проявилось в снижении курсов валют. То есть, повторюсь, "бюджетный" курс – это ориентир, а фактический курс будет зависеть от целого ряда факторов.

среднегодовой курс доллара в бюджете на следующий год снизили с 41,4 гривны до 40,7 гривны.

Среди этих факторов есть:

политика НБУ по эффективной либерализации валютного рынка,

экономические показатели страны,

объемы макрофинансовой помощи,

ход боевых действий и возможный ущерб от вражеских атак, что может повлиять на способность бизнеса работать.

Как банки зарабатывают на разнице

По словам Андрея Шевчишина, с которыми он поделился с 24 Каналом, есть то, что нужно учесть при разнице между фактическим курсом и прогнозируемым.

Андрей Шевчишин Экономист, финансовый аналитик Импортеры закладывают курс в цене товаров уже на уровне 40—42 гривны за доллар. Это за исключением некоторых импортеров, например тех, кто завозит горючее. Так что для них эти колебания, это только увеличение маржи. Следовательно, они больше зарабатывают на разнице и имеют возможность покупать в дальнейшем.

Следовательно, на такой разнице зарабатывают и банки. Они могут выкупать в неограниченном количестве валюту на межбанке и продавать ее через кассу.

Как формируется курс на наличных сейчас

Такие действия влияют на наличный курс.

По словам Лесового, курс доллара на наличных формируется с учетом межбанка. Кроме того, на это влияет еще соотношение спроса и предложения именно на безналичном рынке.

К слову, сейчас режим управляемой гибкости обеспечивает свободное курсообразование на межбанке.

НБУ "вмешивается" на рынок, увеличивая или уменьшая объемы валютных интервенций, чтобы отрегулировать "перекосы" между спросом и предложением. Однако и "свободы" на рынке становится все больше,

– объясняет Тарас Лесовой.

Таким образом, рынок в предвкушении более динамичного изменения курсов – как в сторону роста, так и в сторону уменьшения. Впрочем, стоит заметить, что это будет происходить без существенных скачков или падений.