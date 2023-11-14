Вплив офіційного курсу на готівковий

Як розповідає 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, кожен валютний прогноз будується на певних чинниках, як-от зростання ВВП, скорочення дефіциту бюджету завдяки розвитку економіки (тобто збільшення внутрішніх надходжень до бюджету), валютних надходжень макрофіну, обсяги експортного виторгу тощо.

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Тому якщо говорити про вплив прогнозованого офіційного курсу на готівковий, то варто зауважити, що йтиметься, перш за все, про психологічний чинник.

Нагадуємо, середньорічний курс долар у бюджеті на наступний рік знизили з 41,4 гривні до 40,7 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Можна припустити, що ситуативно може збільшитися попит на валюту. Однак вже 3 тижні валютний ринок живе в умовах домінування пропозиції над попитом – що миттєво проявилося в зниженні курсів валют. Тобто, повторюся, "бюджетний" курс – це орієнтир, а фактичний курс залежатиме від цілої низки факторів.

Серед цих факторів є:

політика НБУ з ефективної лібералізації валютного ринку,

економічні показники країни,

обсяги макрофінансової допомоги,

перебіг бойових дій та можлива заподіяна шкода від ворожих атак, що може вплинути на здатність бізнесу працювати.

Як банки заробляють на різниці

За словами Андрія Шевчишина, з якими він поділився з 24 Каналом, є те, що потрібно врахувати під час різниці між фактичним курсом та прогнозованим.

Андрій Шевчишин Економіст, фінансовий аналітик Імпортери закладають курс в ціні товарів вже на рівні 40–42 гривні за долар. Це за винятком деяких імпортерів, наприклад, тих, хто завозить пальне. Тож, для них ці коливання, це тільки збільшення маржі. Відтак вони більше заробляють на різниці й мають можливість купувати надалі.

Відтак на такій різниці заробляють і банки. Вони можуть викупати в необмеженій кількості валюту на міжбанку і продавати її через касу.

Зверніть увагу! Такі дії впливають на готівковий курс.

Як формується курс на готівці зараз

За словами Лєсового, курс долара на готівці формується з огляду на міжбанк. Крім того, на це впливає ще й співвідношення попиту та пропозиції саме на безготівковому ринку.

До слова, зараз режим керованої гнучкості забезпечує й вільне курсоутворення на міжбанку.

НБУ "втручається" на ринок, збільшуючи чи зменшуючи обсяги валютних інтервенцій, щоб відрегулювати "перекоси" між попитом і пропозицією. Однак і "свободи" на ринку стає дедалі більше,

– пояснює Тарас Лєсовий.

Таким чином ринок в передчутті більш динамічної зміни курсів – як в бік зростання, так і в бік зменшення. Втім варто зауважити, що це відбуватиметься без суттєвих стрибків чи падінь.