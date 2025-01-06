Що відбувалося з валютним ринком у 2024

Фактичний курс торік був близьким до прогнозованого урядом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

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Нагадаємо! Відповідно до урядового прогнозу, курс наприкінці 2024 року мав сягнути 42,1 гривні за долар.

Данило Гетманцев голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики За середньомісячним курсом найбільші темпи девальвації були у січні та червні, гривня послаблювалась усі місяці, крім жовтня

Гетманцев наголошує, що торік попит на валютному ринку суттєво перевищував пропозицію в усіх сегментах. Обсяг чистих валютних інтервенцій за 2024 рік сягнув 34,8 мільярда доларів.

Збільшення інтервенцій обумовлюється зростанням попиту на валюту через розширення дефіциту рахунку поточних операцій, поступову валютну лібералізацію, погіршення валютних очікувань,

– наголошує Гетманцев.

Зверніть увагу! Гетманцев відзначив, що ситуацію на валютному ринку вдавалося контролювати у тому числі й завдяки зовнішньому фінансуванню. Розмір підтримки від партнерів сягнув 41,7 мільярда доларів у 2024 році.