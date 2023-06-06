Доллар снова резко опустился: где выгодно приобрести валюту

Только вчера доллар в банках при покупке составлял ровно 37 гривен, однако уже сегодня утром валюта опустилась ниже этой отметки – до 36,90 гривны. Евро тоже опустилось ниже 40 гривен.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 6 июня наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 36,90 гривны (-10 копеек против 5 июня), а купить за 37,38 гривны (-12 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 39,80 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 40,45 гривны (-7 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,15 гривны (+5 копеек), а продажа – 37,26 гривны (+6 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+6 копеек). Евро покупают по 40,08 гривны (+3 копейки), а продают за 40,25 гривны (-3 копейки).

Ни будет расти, ни укрепляться: что будет с курсом

Экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу рассказал, что курс сейчас достаточно стабилен и никаких оснований как безумного роста, так и резкого спада не предвидится.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Курс у нас сейчас достаточно стабилен. Есть все основания для того, чтобы безналичный курс, а это 90% всех сделок, сохранялся стабильно. НБУ даже собираются делать смягчение и переходить к плавающему валютному курсу в ближайшие месяцы.

Кроме того, бешеного роста на валютном рынке тоже не ожидается, как и оснований по укреплению.

Курс колеблется в рамках плюс-минус 1—2 гривны и, в принципе, людям не стоит обращать внимание на это. Ведь этот курс важен больше для контрабандистов, закупающих "черный" товар, для определенных "схемщиков" и манипулянтов, а также для тех, кто хочет под подушкой хранить евро и доллары.

– добавляет собеседник.