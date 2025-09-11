Получат все данные: налоговая будет отслеживать аренду жилья и онлайн-продажи украинцев
- Кабинет министров Украины предлагает обязать маркетплейсы, такие как OLX и Rozetka, собирать и передавать данные пользователей, включая адрес и налоговый номер.
- Законопроект №14025 предусматривает, что платформы должны фиксировать данные о доходах продавцов и передавать информацию о недвижимости, сдаваемой в аренду, в налоговые органы.
Кабинет министров Украины предлагает обязать маркетплейсы типа OLX и Rozetka собирать и передавать данные своих пользователей. Информация будет включать, в том числе адрес проживания и налоговый номер.
Что предлагает Кабмин?
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в Верховную Раду законопроект о международном автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Документ предусматривает передачу данных о продавцах, пишет 24 Канал со ссылкой на законопроект №14025.
Смотрите также Налог на OLX и Rozetka: кого затронут новые правила, а кого нет
Документ определяет, что цифровые платформы, такие как OLX, Rozetka и другие, будут выполнять функции дополнительных агентов. Для физических лиц предусмотрен налог в размере 5%.
Что в законопроекте №14025?
Операторы платформ обязаны фиксировать и включать в отчет о доходах каждого подотчетного продавца, который является физическим лицом, следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- адрес места жительства;
- идентификационный налоговый номер;
- индивидуальный налоговый номер плательщика НДС (если есть);
- дата рождения.
Если подотчетный продавец занимается деятельностью по предоставлению недвижимости в аренду, цифровые платформы должны дополнительно передавать в налоговые органы:
- адрес каждой единицы объявления объекта недвижимости и, при наличии, регистрационный номер объекта;
- общую сумму вознаграждения, уплаченную или зачисленную в течение каждого квартала отчетного периода, а также количество операций по аренде каждой единицы объявления;
- сумму сборов, комиссий или налогов, которые были удержаны или взысканы оператором платформы за тот же период;
- количество дней, в течение которых объект сдавался в аренду (при наличии информации), и его тип.
Что нужно знать о налогах и продажах в интернете?
С начала марта Государственная налоговая служба Украины усилила надзор за денежными переводами на банковские карты граждан, занимающихся торговлей в интернете. Фискальные органы зарегистрировали около 1,4 миллиона операций на общую сумму более 1,6 миллиарда гривен.
Правительство Украины намерено урегулировать онлайн-продажи через такие площадки, как OLX, введя систему удержания налогов для физических лиц, не имеющих статуса юридического предпринимателя. Законопроект предусматривает введение льготного налогового тарифа в размере 5%, вместо действующих 18% налога на доходы и 1,5% военного сбора для продавцов.