Отримають всі дані: податкова відстежуватиме оренду житла та онлайн-продажі українців
- Кабінет міністрів України пропонує зобов'язати маркетплейси, такі як OLX та Rozetka, збирати та передавати дані користувачів, включаючи адресу та податковий номер.
- Законопроєкт №14025 передбачає, що платформи повинні фіксувати дані про доходи продавців і передавати інформацію про нерухомість, що здається в оренду, до податкових органів.
Кабінет міністрів України пропонує зобов'язати маркетплейси типу OLX та Rozetka збирати та передавати дані своїх користувачів. Інформація буде включати, в тому числі адресу проживання та податковий номер.
Що пропонує Кабмін?
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради законопроєкт про міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Документ передбачає передачу даних про продавців, пише 24 Канал з посиланням на законопроєкт №14025.
Документ визначає, що цифрові платформи, такі як OLX, Rozetka та інші, виконуватимуть функції додаткових агентів. Для фізичних осіб передбачено податок у розмірі 5%.
Що у законопроєкті №14025?
Оператори платформ зобов'язані фіксувати й включати до звіту про доходи кожного підзвітного продавця, який є фізичною особою, наступну інформацію:
- прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
- адреса місця проживання;
- ідентифікаційний податковий номер;
- індивідуальний податковий номер платника ПДВ (якщо є);
- дата народження.
Якщо підзвітний продавець займається діяльністю з надання нерухомості в оренду, цифрові платформи повинні додатково передавати до податкових органів:
- адресу кожної одиниці оголошення об'єкта нерухомості та, за наявності, реєстраційний номер об'єкта;
- загальну суму винагороди, сплачену або зараховану протягом кожного кварталу звітного періоду, а також кількість операцій з оренди кожної одиниці оголошення;
- суму зборів, комісій або податків, які були утримані або стягнуті оператором платформи за той самий період;
- кількість днів, протягом яких об'єкт здавався в оренду (за наявності інформації), та його тип.
Що потрібно знати про податки та продажі в інтернеті?
З початку березня Державна податкова служба України посилила нагляд за грошовими переказами на банківські картки громадян, що займаються торгівлею в інтернеті. Фіскальні органи зареєстрували близько 1,4 мільйона операцій на загальну суму понад 1,6 мільярда гривень.
Уряд України має намір врегулювати онлайн-продажі через такі майданчики, як OLX, запровадивши систему утримання податків для фізичних осіб, що не мають статусу юридичного підприємця. Законопроєкт передбачає введення пільгового податкового тарифу у розмірі 5%, замість чинних 18% податку на доходи та 1,5% військового збору для продавців.