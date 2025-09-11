Кабінет міністрів України пропонує зобов'язати маркетплейси типу OLX та Rozetka збирати та передавати дані своїх користувачів. Інформація буде включати, в тому числі адресу проживання та податковий номер.

Що пропонує Кабмін?

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради законопроєкт про міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Документ передбачає передачу даних про продавців, пише 24 Канал з посиланням на законопроєкт №14025.

Дивіться також Податок на OLX і Rozetka: кого зачеплять нові правила, а кого ні

Документ визначає, що цифрові платформи, такі як OLX, Rozetka та інші, виконуватимуть функції додаткових агентів. Для фізичних осіб передбачено податок у розмірі 5%.

Що у законопроєкті №14025?

Оператори платформ зобов'язані фіксувати й включати до звіту про доходи кожного підзвітного продавця, який є фізичною особою, наступну інформацію:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

адреса місця проживання;

ідентифікаційний податковий номер;

індивідуальний податковий номер платника ПДВ (якщо є);

дата народження.

Якщо підзвітний продавець займається діяльністю з надання нерухомості в оренду, цифрові платформи повинні додатково передавати до податкових органів:

адресу кожної одиниці оголошення об'єкта нерухомості та, за наявності, реєстраційний номер об'єкта;

загальну суму винагороди, сплачену або зараховану протягом кожного кварталу звітного періоду, а також кількість операцій з оренди кожної одиниці оголошення;

суму зборів, комісій або податків, які були утримані або стягнуті оператором платформи за той самий період;

кількість днів, протягом яких об'єкт здавався в оренду (за наявності інформації), та його тип.

Що потрібно знати про податки та продажі в інтернеті?