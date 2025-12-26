Война за счет россиян: Путин нашел оправдание для повышения налогов

Под давлением санкций и миллиардных расходов на войну против Украины у России заканчиваются деньги, поэтому приходится повышать налоги. Но глава Кремля Владимир Путин заявил, что россияне якобы "с пониманием" относятся к повышению налогов, поскольку эти средства пойдут на оборону.

Как в Кремле оправдывают повышение налогов?

То есть российские власти оправдывают фискальное давление войной, а ее стоимость планирует переложить непосредственно на население, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также "Худшая ситуация с начала войны": экономика России может посыпаться уже в 2026 году

По данным ЦПИ, налоговая реформа 2026 года должна пополнить российский бюджет минимум на 2,3 триллиона рублей, то есть около 30 миллиардов долларов.

Однако для простых россиян она фактически будет означать рост цен.

Более 1,2 триллиона рублей (16 миллиардов долларов) новых поступлений государство фактически вытянет из карманов потребителей, что приведет к ускорению инфляции и снижению уровня жизни, – отмечают в ЦПД.

Показательно, что при этом Путин продолжает утверждать, что в России очень низкий уровень безработицы и почти полная занятость, а экономика якобы вполне здоровая.

В то же время в реальности так называемая "стабильность" в России достигается за счет мобилизации, сокращения инвестиций в гражданский сектор, деградации образования и ручного управления статистическими данными.

Кремль в очередной раз маскирует экономические проблемы пропагандой о "единстве" и "поддержке". Повышение налогов – это не признак силы экономики России, а следствие истощения бюджета войной и неспособности режима финансировать ее без прямого изъятия средств у населения,

– добавили в ЦПД.

Стоит знать! По итогам ноября, Россия собрала на 5 триллионов рублей меньше налогов, чем планировала, по 7 ключевым налоговым статьям.

Как в России вырастут налоги?

Со следующего года в России значительно вырастут налоги. среди ключевых изменений – повышение НДС и сокращение льгот для бизнеса.

Чтобы закрыть дыру в бюджете Минфин России внес пакет изменений в бюджет и налоговое законодательство, пишет Служба внешней разведки. Среди них:

повышение НДС до 22%;

резкое уменьшение порога для упрощенной системы налогообложения (с 717 000 долларов до 120 000 долларов);

отмена льготных страховых тарифов для малого для среднего бизнеса.

Вместе с тем российские власти придумали новый сбор для техники, которую привозят из-за рубежа. На первом этапе будут облагать налогом ноутбуки, смартфоны и различную бытовую технику, позже – еще и электронные компоненты и модули. Максимальная ставка налога может достичь 5 000 рублей (около 62 доллара) за единицу продукции.

В каком состоянии бюджет и бизнес в России?